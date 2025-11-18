https://1prime.ru/20251118/turtsija-864633458.html
В Турции призвали противостоять давлению США и ЕС
2025-11-18T07:17+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
турция
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
ес
минфин сша
АНКАРА, 18 ноя - ПРАЙМ. Турция должна противостоять давлению США и ЕС и продолжать торговое сотрудничество с Россией, иначе это может привести к серьёзным экономическим последствиям для республики, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией.
"Турция, исходя из собственных интересов, должна сопротивляться давлению ЕС и США, направленному на введение санкций, и продолжать торговать с Россией — так же, как это делают Китай и Индия, которые, несмотря на давление, не прекращают торговлю", - заявил Топкурулу.
По его словам, проводимая Анкарой политика баланса между Атлантикой и Азией осложняет эту задачу и приводит к тому, что Турция фактически подчиняется давлению со стороны атлантического блока.
"Это, естественно, создаёт серьёзные проблемы для экономики Турции", - подчеркнул он.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
В конце октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
мировая экономика, россия, сша, турция, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, ес, минфин сша, роснефть
