https://1prime.ru/20251118/turtsiya-864638834.html

Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков

Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков - 18.11.2025, ПРАЙМ

Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги трёх ведущих турецких госбанков - Ziraat Bankasi, VakifBank и Turkiye Sinai... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T09:56+0300

2025-11-18T09:56+0300

2025-11-18T09:56+0300

экономика

финансы

банки

турция

fitch ratings

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/82800/10/828001093_208:0:3792:2016_1920x0_80_0_0_2fd66466de52836e0a845c53eb3d999c.jpg

АНКАРА, 18 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги трёх ведущих турецких госбанков - Ziraat Bankasi, VakifBank и Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) - по обязательствам в иностранной валюте с уровня B+ до BB-, установив по ним стабильный прогноз, сообщает издание Ekonomim. Долгосрочные рейтинги указанных банков по обязательствам в национальной валюте подтверждены на уровне BB-. По словам источника РИА Новости в государственном финансовом секторе, повышение рейтингов усиливает для этих банков доступ к международным рынкам капитала и снижает стоимость заимствований на фоне высокой инфляции и ключевой ставки в стране. "Для государственных банков эффект может быть особенно заметным, поскольку повышение рейтинга снижает премию за страновой риск и делает их долговые инструменты более привлекательными для институциональных инвесторов", - добавил собеседник агентства. Центральный банк Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5%. Регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 31-33% к концу года, от 13% до 19% на конец 2026 года.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, турция, fitch ratings, центральные банки