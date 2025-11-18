Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков - 18.11.2025, ПРАЙМ
Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков
2025-11-18T09:56+0300
2025-11-18T09:56+0300
экономика
финансы
банки
турция
fitch ratings
центральные банки
АНКАРА, 18 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги трёх ведущих турецких госбанков - Ziraat Bankasi, VakifBank и Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) - по обязательствам в иностранной валюте с уровня B+ до BB-, установив по ним стабильный прогноз, сообщает издание Ekonomim. Долгосрочные рейтинги указанных банков по обязательствам в национальной валюте подтверждены на уровне BB-. По словам источника РИА Новости в государственном финансовом секторе, повышение рейтингов усиливает для этих банков доступ к международным рынкам капитала и снижает стоимость заимствований на фоне высокой инфляции и ключевой ставки в стране. "Для государственных банков эффект может быть особенно заметным, поскольку повышение рейтинга снижает премию за страновой риск и делает их долговые инструменты более привлекательными для институциональных инвесторов", - добавил собеседник агентства. Центральный банк Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5%. Регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 31-33% к концу года, от 13% до 19% на конец 2026 года.
турция
09:56 18.11.2025
 
Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков

Fitch повысило рейтинги трех ведущих турецких госбанков с уровня B+ до BB-

АНКАРА, 18 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги трёх ведущих турецких госбанков - Ziraat Bankasi, VakifBank и Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) - по обязательствам в иностранной валюте с уровня B+ до BB-, установив по ним стабильный прогноз, сообщает издание Ekonomim.
Долгосрочные рейтинги указанных банков по обязательствам в национальной валюте подтверждены на уровне BB-.
По словам источника РИА Новости в государственном финансовом секторе, повышение рейтингов усиливает для этих банков доступ к международным рынкам капитала и снижает стоимость заимствований на фоне высокой инфляции и ключевой ставки в стране.
"Для государственных банков эффект может быть особенно заметным, поскольку повышение рейтинга снижает премию за страновой риск и делает их долговые инструменты более привлекательными для институциональных инвесторов", - добавил собеседник агентства.
Центральный банк Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5%. Регулятор прогнозирует инфляцию в диапазоне 31-33% к концу года, от 13% до 19% на конец 2026 года.
 
