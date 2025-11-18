https://1prime.ru/20251118/turtsiya-864674765.html
В Турции опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа
В Турции опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа - 18.11.2025, ПРАЙМ
В Турции опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа
Информация о прекращении Турцией закупок российского газа после заключения соглашений с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) не соответствует... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T22:30+0300
2025-11-18T22:30+0300
2025-11-18T22:30+0300
газ
россия
турция
сша
азербайджан
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_23be8b5aba414b49a2490bd784424d93.jpg
АНКАРА, 18 ноя – ПРАЙМ. Информация о прекращении Турцией закупок российского газа после заключения соглашений с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) не соответствует действительности, заявил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики. Россия является одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию, наряду с Азербайджаном и Ираном. "Некоторые СМИ распространяют дезинформацию о том, что "Турция заключила соглашение с США о поставках СПГ, в связи с чем прекратит закупки российского газа, что приведет к энергетическому кризису". Турция благодаря своим трубопроводам, СПГ и инфраструктуре хранения является одной из самых сильных стран в регионе в плане безопасности поставок. Ни сегодня, ни в предстоящий зимний период не существует никаких проблем с безопасностью поставок природного газа или риска энергетического кризиса. Поставки природного газа из Российской Федерации в Турцию продолжаются в соответствии с долгосрочными договорами, действующими между соответствующими учреждениями, и без каких-либо перебоев", - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х. Вместе с тем поставки трубопроводного газа и СПГ из различных источников, таких как США, Азербайджан, Иран, Алжир, Оман, Катар, являются техническим решением, направленным на диверсификацию безопасности поставок, усиление конкуренции и повышение гибкости поставок. "Энергоснабжение обеспечено из нескольких источников, и выдвинутый кризисный сценарий не имеет под собой никаких оснований. Просим общественность не доверять подобным вводящим в заблуждение новостям и публикациям и обращать внимание на официальные заявления учреждений", - говорится в заявлении.
https://1prime.ru/20251104/turtsija-864195202.html
https://1prime.ru/20251108/turtsiya-864335835.html
турция
сша
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f5984f528e4330e2e4573028497d0b69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, турция, сша, азербайджан, энергетика
Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, АЗЕРБАЙДЖАН, энергетика
В Турции опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа
В Анкаре опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа