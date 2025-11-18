Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа - 18.11.2025
В Турции опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа
АНКАРА, 18 ноя – ПРАЙМ. Информация о прекращении Турцией закупок российского газа после заключения соглашений с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) не соответствует действительности, заявил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики. Россия является одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию, наряду с Азербайджаном и Ираном. "Некоторые СМИ распространяют дезинформацию о том, что "Турция заключила соглашение с США о поставках СПГ, в связи с чем прекратит закупки российского газа, что приведет к энергетическому кризису". Турция благодаря своим трубопроводам, СПГ и инфраструктуре хранения является одной из самых сильных стран в регионе в плане безопасности поставок. Ни сегодня, ни в предстоящий зимний период не существует никаких проблем с безопасностью поставок природного газа или риска энергетического кризиса. Поставки природного газа из Российской Федерации в Турцию продолжаются в соответствии с долгосрочными договорами, действующими между соответствующими учреждениями, и без каких-либо перебоев", - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х. Вместе с тем поставки трубопроводного газа и СПГ из различных источников, таких как США, Азербайджан, Иран, Алжир, Оман, Катар, являются техническим решением, направленным на диверсификацию безопасности поставок, усиление конкуренции и повышение гибкости поставок. "Энергоснабжение обеспечено из нескольких источников, и выдвинутый кризисный сценарий не имеет под собой никаких оснований. Просим общественность не доверять подобным вводящим в заблуждение новостям и публикациям и обращать внимание на официальные заявления учреждений", - говорится в заявлении.
22:30 18.11.2025
 
В Турции опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа

В Анкаре опровергли сообщения о прекращении закупок российского газа

АНКАРА, 18 ноя – ПРАЙМ. Информация о прекращении Турцией закупок российского газа после заключения соглашений с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) не соответствует действительности, заявил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики.
Россия является одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию, наряду с Азербайджаном и Ираном.
В Турции заявили о давлении США из-за связей с Россией
4 ноября, 06:01
"Некоторые СМИ распространяют дезинформацию о том, что "Турция заключила соглашение с США о поставках СПГ, в связи с чем прекратит закупки российского газа, что приведет к энергетическому кризису". Турция благодаря своим трубопроводам, СПГ и инфраструктуре хранения является одной из самых сильных стран в регионе в плане безопасности поставок. Ни сегодня, ни в предстоящий зимний период не существует никаких проблем с безопасностью поставок природного газа или риска энергетического кризиса. Поставки природного газа из Российской Федерации в Турцию продолжаются в соответствии с долгосрочными договорами, действующими между соответствующими учреждениями, и без каких-либо перебоев", - говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Вместе с тем поставки трубопроводного газа и СПГ из различных источников, таких как США, Азербайджан, Иран, Алжир, Оман, Катар, являются техническим решением, направленным на диверсификацию безопасности поставок, усиление конкуренции и повышение гибкости поставок.
"Энергоснабжение обеспечено из нескольких источников, и выдвинутый кризисный сценарий не имеет под собой никаких оснований. Просим общественность не доверять подобным вводящим в заблуждение новостям и публикациям и обращать внимание на официальные заявления учреждений", - говорится в заявлении.
Турция может стать южным газовым хабом, считает эксперт
8 ноября, 12:42
 
