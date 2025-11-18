Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Твери изменили этикетку туалетной бумаги с изображением храма - 18.11.2025
В Твери изменили этикетку туалетной бумаги с изображением храма
В Твери изменили этикетку туалетной бумаги с изображением храма
2025-11-18T03:40+0300
2025-11-18T03:40+0300
бизнес
общество
россия
рф
госдума
РЯЗАНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Этикетка туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля изменена, сообщил РИА Новости директор ООО "Тверь Тиссью" Никита Бушуев. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев разместил в Telegram-канале фото своего запроса к генеральному прокурору Александр Гуцану относительно проверки компании "Тверь Тиссью" на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Компания производит туалетную бумагу "Московская", на упаковке которой изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля. "Когда надо было мобилизовать промышленность и всю страну, мы без задних мыслей разместили на нашей продукции символ… патриотического движения в России, если это можно так назвать... Мы пересмотрим, в любом случае, методы… реализации патриотического нашего настроения. И пересмотрели уже этикетку на замену. Но никого мы не хотели обидеть", - сказал Бушуев. Он уточнил, что этикетку заменили на прошлой неделе. Туалетная бумага производилась несколько лет и ранее не вызывала претензий.
бизнес, общество , россия, рф, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума
03:40 18.11.2025
 
В Твери изменили этикетку туалетной бумаги с изображением храма

РЯЗАНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Этикетка туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля изменена, сообщил РИА Новости директор ООО "Тверь Тиссью" Никита Бушуев.
Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев разместил в Telegram-канале фото своего запроса к генеральному прокурору Александр Гуцану относительно проверки компании "Тверь Тиссью" на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Компания производит туалетную бумагу "Московская", на упаковке которой изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля.
"Когда надо было мобилизовать промышленность и всю страну, мы без задних мыслей разместили на нашей продукции символ… патриотического движения в России, если это можно так назвать... Мы пересмотрим, в любом случае, методы… реализации патриотического нашего настроения. И пересмотрели уже этикетку на замену. Но никого мы не хотели обидеть", - сказал Бушуев.
Он уточнил, что этикетку заменили на прошлой неделе. Туалетная бумага производилась несколько лет и ранее не вызывала претензий.
 
