https://1prime.ru/20251118/tver-864630298.html

В Твери изменили этикетку туалетной бумаги с изображением храма

В Твери изменили этикетку туалетной бумаги с изображением храма - 18.11.2025, ПРАЙМ

В Твери изменили этикетку туалетной бумаги с изображением храма

Этикетка туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля изменена, сообщил РИА Новости директор ООО "Тверь Тиссью" Никита... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T03:40+0300

2025-11-18T03:40+0300

2025-11-18T03:40+0300

бизнес

общество

россия

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864630298.jpg?1763426412

РЯЗАНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Этикетка туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля изменена, сообщил РИА Новости директор ООО "Тверь Тиссью" Никита Бушуев. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев разместил в Telegram-канале фото своего запроса к генеральному прокурору Александр Гуцану относительно проверки компании "Тверь Тиссью" на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Компания производит туалетную бумагу "Московская", на упаковке которой изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля. "Когда надо было мобилизовать промышленность и всю страну, мы без задних мыслей разместили на нашей продукции символ… патриотического движения в России, если это можно так назвать... Мы пересмотрим, в любом случае, методы… реализации патриотического нашего настроения. И пересмотрели уже этикетку на замену. Но никого мы не хотели обидеть", - сказал Бушуев. Он уточнил, что этикетку заменили на прошлой неделе. Туалетная бумага производилась несколько лет и ранее не вызывала претензий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, госдума