https://1prime.ru/20251118/uitaker-864656282.html

"Пришло время". Уитакер сделал громкое заявление о России

"Пришло время". Уитакер сделал громкое заявление о России - 18.11.2025, ПРАЙМ

"Пришло время". Уитакер сделал громкое заявление о России

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал ЕС к более решительным действиям в отношении России. Об этом он заявил в интервью Bloomberg. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T15:17+0300

2025-11-18T15:17+0300

2025-11-18T15:21+0300

киев

сша

европа

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал ЕС к более решительным действиям в отношении России. Об этом он заявил в интервью Bloomberg."Думаю, это (конфискация активов - Прим.ред) ознаменует собой новый этап - более агрессивную Европу. Пришло время действовать смелее", — сказал он.Так же Уитакер утверждает, что если ЕС приступит к реализации планов по использованию российских активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Киева на ближайшие несколько лет.Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.

https://1prime.ru/20251118/koshkovich-864636726.html

https://1prime.ru/20251118/putin-864639763.html

киев

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, сша, европа, ес, нато