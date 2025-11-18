"Пришло время". Уитакер сделал громкое заявление о России
Уитакер призвал Европу занять более агрессивную позицию в отношении России
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал ЕС к более решительным действиям в отношении России. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
"Думаю, это (конфискация активов - Прим.ред) ознаменует собой новый этап - более агрессивную Европу. Пришло время действовать смелее", — сказал он.
Так же Уитакер утверждает, что если ЕС приступит к реализации планов по использованию российских активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Киева на ближайшие несколько лет.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
