"Рванет, так рванет": Пушков жестко высказался о бегстве Умерова

2025-11-18T05:06+0300

2025-11-18T05:06+0300

2025-11-18T05:06+0300

общество

мировая экономика

украина

стамбул

катар

владимир зеленский

алексей пушков

алексей гончаренко

набу

энергоатом

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Бывший министр обороны Украины и ныне секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, вероятно, понимает причины возможного преследования в Украине, что стало причиной его отъезда из страны, сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. "Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды", — добавил он. Сенатор также отметил, что Умеров лично сообщил Зеленскому и Ермаку о своем решении покинуть страну. "Единственный нерешенный вопрос: рискнет ли истинный инициатор скандала зайти так далеко?" — задался вопросом парламентарий. 11 ноября прокурор САП сказал, что Тимур Миндич, близкий союзник Владимира Зеленского и фигурант дела о коррупции в энергетической сфере, оказывал давление на Умерова и руководителя Минэнерго Украины Германа Галущенко. Согласно информации от "Страна.ua", Миндич требовал закупать некачественные бронежилеты у Умерова. В тот же день .Умеров сначала выехал в Стамбул, а затем направился в Катар. После произошедшего, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выразил сомнения относительно его возвращения в Украину. Умеров отверг утверждения прокурора, утверждая, что контракт на закупку бронежилетов был расторгнут из-за несоответствия стандартам. Коррупционный скандал в Украине Неделю назад НАБУ инициировало крупную спецоперацию по раскрытию коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии, показывающие сумки, заполненные пачками иностранной валюты. Точные цифры пока остаются засекреченными. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро произвело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". "Украинская правда" уточнила, что сотрудники НАБУ также посетили с обыском Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. По имеющейся информации, бизнесмена вывезли из Украины незадолго до обысков. Также выяснилось, что средства, полученные от схем хищения в энергетике Украины, отмывались через офисы в Киеве. Депутат Ирина Геращенко предупредила, что этот скандал может лишить Украину поддержки со стороны западных стран. На этой неделе НАБУ выдвинула обвинения семи фигурантам дела, замешанным в коррупции в энергетической области, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции, и Рада должна будет подтвердить его отставку, как и отстранение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. На фоне этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана. Включен в список лиц, причастных к террористическим и экстремистским деяниям.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

