В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России
Welt: Зеленский может попробовать отвлечь внимание от скандала новым наступлением
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает отчаяние из-за политического кризиса, обостренного недавним коррупционным скандалом. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.
"Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала", — заявил он.
Ваннер подчеркнул, что Зеленский осознает причастность своих близких соратников к крупномасштабному мошенничеству, что еще больше нагнетает обстановку в стране на фоне неудач на фронте.
"По имеющимся данным, речь идет о суммах в сто миллионов долларов США. Так что у нас есть только плохие новости для украинцев. А еще и россияне очень (Успешно. — Прим. Ред.) наступают", — добавил корреспондент.
Коррупционный скандал на Украине
Неделю ранее НАБУ инициировало масштабную спецоперацию, направленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе страны. Были опубликованы фотографии сумок, заполненных пачками иностранной валюты, обнаруженных во время обысков. Точные цифры пока неизвестны.
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро осуществило обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" отметила, что сотрудники НАБУ также пришли с обыском к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Есть сведения, что бизнесмен был спешно вывезен из Украины. Также выяснилось, что хищения в энергетическом секторе приводили к отмыванию средств через офисы в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко выразила опасения, что из-за этого скандала Украина может лишиться поддержки западных стран.
На этой неделе НАБУ предъявила обвинения семи членам преступной группы, причастным к коррупции в секторе энергетики, включая Миндича. В список фигурантов вошел и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а Верховной Раде предстоит утвердить его отставку и отстранение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. На фоне этих событий Зеленский применил санкции к Миндичу и его главному экономическому партнеру Александру Цукерману.