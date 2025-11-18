Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/ukraina-864631443.html
В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России
В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России - 18.11.2025, ПРАЙМ
В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России
Владимир Зеленский испытывает отчаяние из-за политического кризиса, обостренного недавним коррупционным скандалом. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T05:16+0300
2025-11-18T05:16+0300
мировая экономика
общество
киев
украина
сша
владимир зеленский
набу
die welt
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает отчаяние из-за политического кризиса, обостренного недавним коррупционным скандалом. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве. "Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала", — заявил он. Ваннер подчеркнул, что Зеленский осознает причастность своих близких соратников к крупномасштабному мошенничеству, что еще больше нагнетает обстановку в стране на фоне неудач на фронте. "По имеющимся данным, речь идет о суммах в сто миллионов долларов США. Так что у нас есть только плохие новости для украинцев. А еще и россияне очень (Успешно. — Прим. Ред.) наступают", — добавил корреспондент. Коррупционный скандал на Украине Неделю ранее НАБУ инициировало масштабную спецоперацию, направленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе страны. Были опубликованы фотографии сумок, заполненных пачками иностранной валюты, обнаруженных во время обысков. Точные цифры пока неизвестны. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро осуществило обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" отметила, что сотрудники НАБУ также пришли с обыском к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Есть сведения, что бизнесмен был спешно вывезен из Украины. Также выяснилось, что хищения в энергетическом секторе приводили к отмыванию средств через офисы в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко выразила опасения, что из-за этого скандала Украина может лишиться поддержки западных стран. На этой неделе НАБУ предъявила обвинения семи членам преступной группы, причастным к коррупции в секторе энергетики, включая Миндича. В список фигурантов вошел и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а Верховной Раде предстоит утвердить его отставку и отстранение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. На фоне этих событий Зеленский применил санкции к Миндичу и его главному экономическому партнеру Александру Цукерману.
https://1prime.ru/20251118/ukraina-864631172.html
https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864624670.html
https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864622791.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , киев, украина, сша, владимир зеленский, набу, die welt, энергоатом
Мировая экономика, Общество , Киев, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, НАБУ, Die Welt, Энергоатом
05:16 18.11.2025
 
В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России

Welt: Зеленский может попробовать отвлечь внимание от скандала новым наступлением

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает отчаяние из-за политического кризиса, обостренного недавним коррупционным скандалом. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.
"Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала", — заявил он.
Рустем Умеров
"Рванет, так рванет": Пушков жестко высказался о бегстве Умерова
05:06
Ваннер подчеркнул, что Зеленский осознает причастность своих близких соратников к крупномасштабному мошенничеству, что еще больше нагнетает обстановку в стране на фоне неудач на фронте.
"По имеющимся данным, речь идет о суммах в сто миллионов долларов США. Так что у нас есть только плохие новости для украинцев. А еще и россияне очень (Успешно. — Прим. Ред.) наступают", — добавил корреспондент.

Коррупционный скандал на Украине

Неделю ранее НАБУ инициировало масштабную спецоперацию, направленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе страны. Были опубликованы фотографии сумок, заполненных пачками иностранной валюты, обнаруженных во время обысков. Точные цифры пока неизвестны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского
Вчера, 20:19
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро осуществило обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" отметила, что сотрудники НАБУ также пришли с обыском к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Есть сведения, что бизнесмен был спешно вывезен из Украины. Также выяснилось, что хищения в энергетическом секторе приводили к отмыванию средств через офисы в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко выразила опасения, что из-за этого скандала Украина может лишиться поддержки западных стран.
На этой неделе НАБУ предъявила обвинения семи членам преступной группы, причастным к коррупции в секторе энергетики, включая Миндича. В список фигурантов вошел и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а Верховной Раде предстоит утвердить его отставку и отстранение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. На фоне этих событий Зеленский применил санкции к Миндичу и его главному экономическому партнеру Александру Цукерману.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж
Вчера, 19:22
 
Мировая экономикаОбществоКиевУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийНАБУDie WeltЭнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала