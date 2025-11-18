https://1prime.ru/20251118/ukraina-864631443.html

В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России

В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России - 18.11.2025, ПРАЙМ

В Киеве предупредили о плане Зеленского нанести новый удар по России

Владимир Зеленский испытывает отчаяние из-за политического кризиса, обостренного недавним коррупционным скандалом. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T05:16+0300

2025-11-18T05:16+0300

2025-11-18T05:16+0300

мировая экономика

общество

киев

украина

сша

владимир зеленский

набу

die welt

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает отчаяние из-за политического кризиса, обостренного недавним коррупционным скандалом. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве. "Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала", — заявил он. Ваннер подчеркнул, что Зеленский осознает причастность своих близких соратников к крупномасштабному мошенничеству, что еще больше нагнетает обстановку в стране на фоне неудач на фронте. "По имеющимся данным, речь идет о суммах в сто миллионов долларов США. Так что у нас есть только плохие новости для украинцев. А еще и россияне очень (Успешно. — Прим. Ред.) наступают", — добавил корреспондент. Коррупционный скандал на Украине Неделю ранее НАБУ инициировало масштабную спецоперацию, направленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе страны. Были опубликованы фотографии сумок, заполненных пачками иностранной валюты, обнаруженных во время обысков. Точные цифры пока неизвестны. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро осуществило обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". "Украинская правда" отметила, что сотрудники НАБУ также пришли с обыском к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Есть сведения, что бизнесмен был спешно вывезен из Украины. Также выяснилось, что хищения в энергетическом секторе приводили к отмыванию средств через офисы в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко выразила опасения, что из-за этого скандала Украина может лишиться поддержки западных стран. На этой неделе НАБУ предъявила обвинения семи членам преступной группы, причастным к коррупции в секторе энергетики, включая Миндича. В список фигурантов вошел и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а Верховной Раде предстоит утвердить его отставку и отстранение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. На фоне этих событий Зеленский применил санкции к Миндичу и его главному экономическому партнеру Александру Цукерману.

https://1prime.ru/20251118/ukraina-864631172.html

https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864624670.html

https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864622791.html

киев

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , киев, украина, сша, владимир зеленский, набу, die welt, энергоатом