МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко обвинил правительство Украины в том, что его некомпетентность, коррупция и неспособность справляться с текущими вызовами привели страну к национальному кризису. Об этом он заявил в эфире телеканала "Новини.LIVE". "Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина", — отметил Кучеренко. По его словам, несмотря на длительное расследование коррупционных преступлений, вопросы о причине его затяжки остаются. "Единственный вопрос, на который я не получил еще ответы, почему 15 месяцев так долго они это расследовали? Это же можно было (Расследовать. — Прим. Ред.) еще год назад, понимаете, в гораздо лучшей ситуации", — добавил он. Вчера издание Страна.ua сообщило, что оппозиционные партии в Верховной раде, "Голос" и "Европейская солидарность", потребовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака и правительства из-за коррупционного скандала в энергетическом секторе. Партия "Голос" отметила, что скандал является "абсолютно экстраординарным" и представляет серьезную угрозу для Украины. По их мнению, отставка Андрея Ермака — ключевой шаг к изменению власти. Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* настаивает на создании "правительства национального спасения", состоящего из патриотов и квалифицированных специалистов с безупречной репутацией. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
"Реальная катастрофа": в Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Депутат Рады Кучеренко: правительство привело Украину к национальной катастрофы
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко обвинил правительство Украины в том, что его некомпетентность, коррупция и неспособность справляться с текущими вызовами привели страну к национальному кризису. Об этом он заявил в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Они себя считают какими-то умными, очень опытными, а это реальная национальная катастрофа, потому что правительство не готово к реальным адекватным вызовам, которые сегодня испытывает Украина", — отметил Кучеренко.
По его словам, несмотря на длительное расследование коррупционных преступлений, вопросы о причине его затяжки остаются.
"Единственный вопрос, на который я не получил еще ответы, почему 15 месяцев так долго они это расследовали? Это же можно было (Расследовать. — Прим. Ред.) еще год назад, понимаете, в гораздо лучшей ситуации", — добавил он.
Вчера издание Страна.ua сообщило, что оппозиционные партии в Верховной раде, "Голос" и "Европейская солидарность", потребовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака и правительства из-за коррупционного скандала в энергетическом секторе. Партия "Голос" отметила, что скандал является "абсолютно экстраординарным" и представляет серьезную угрозу для Украины
. По их мнению, отставка Андрея Ермака — ключевой шаг к изменению власти.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко
* настаивает на создании "правительства национального спасения", состоящего из патриотов и квалифицированных специалистов с безупречной репутацией.
* Внесен Росфинмониторингом
в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
