Депутат Рады рассказал, что случилось с Умеровым после бегства с Украины
Дмитрук заявил, что Умеров раздумывает, возвращаться ли ему на Украину
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров Рустем Умеров не может решить, стоит ли ему возвращаться на Украину после командировки.
"Умеров сейчас наблюдает, как обращаются с другими членами ОПГ, и взвешивает: возвращаться ему или продолжать жить свою лучшую жизнь где-то за пределами Украины", — написал он в Telegram-канале.
Одиннадцатого ноября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что Тимур Миндич, близкий соратник Владимира Зеленского и фигурант дела о коррупции в энергетической сфере, оказывал незаконное давление на Умерова и Германа Галущенко, главу украинского Минэнерго. Как сообщает издание "Страна.ua", Миндич пытался заставить Умерова закупать бронежилеты ненадлежащего качества.
В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а затем — в Катар. После этого скандала депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выразил сомнение, что Умеров вернется на Украину. Сам Умеров назвал обвинения прокурора необоснованными, отметив, что контракт на закупку бронежилетов был аннулирован из-за их несоответствия стандартам.
Коррупционный скандал на Украине
Неделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.
Депутат верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро произвело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". "Украинская правда" уточнила, что сотрудники НАБУ также посетили с обыском Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. По имеющейся информации, бизнесмена вывезли с Украины незадолго до обысков. Также выяснилось, что средства, полученные от схем хищения в энергетике Украины, отмывались через офисы в Киеве.
Ирина Геращенко, в свою очередь, предупредила, что этот скандал может лишить Украину поддержки со стороны западных стран. На этой неделе НАБУ выдвинула обвинения семи фигурантам дела, замешанным в коррупции в энергетической области, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции, и Рада должна будет подтвердить его отставку, как и отстранение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. На фоне этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.