https://1prime.ru/20251118/umerov-864632494.html

Депутат Рады рассказал, что случилось с Умеровым после бегства с Украины

Депутат Рады рассказал, что случилось с Умеровым после бегства с Украины - 18.11.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады рассказал, что случилось с Умеровым после бегства с Украины

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T06:18+0300

2025-11-18T06:18+0300

2025-11-18T06:18+0300

украина

стамбул

катар

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857657446_0:193:2328:1503_1920x0_80_0_0_b4082c722e854b79bd656d77686dfadb.jpg

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров Рустем Умеров не может решить, стоит ли ему возвращаться на Украину после командировки. "Умеров сейчас наблюдает, как обращаются с другими членами ОПГ, и взвешивает: возвращаться ему или продолжать жить свою лучшую жизнь где-то за пределами Украины", — написал он в Telegram-канале. Одиннадцатого ноября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что Тимур Миндич, близкий соратник Владимира Зеленского и фигурант дела о коррупции в энергетической сфере, оказывал незаконное давление на Умерова и Германа Галущенко, главу украинского Минэнерго. Как сообщает издание "Страна.ua", Миндич пытался заставить Умерова закупать бронежилеты ненадлежащего качества. В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а затем — в Катар. После этого скандала депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выразил сомнение, что Умеров вернется на Украину. Сам Умеров назвал обвинения прокурора необоснованными, отметив, что контракт на закупку бронежилетов был аннулирован из-за их несоответствия стандартам.Коррупционный скандал на УкраинеНеделю назад НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Ведомство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашается.Депутат верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро произвело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". "Украинская правда" уточнила, что сотрудники НАБУ также посетили с обыском Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. По имеющейся информации, бизнесмена вывезли с Украины незадолго до обысков. Также выяснилось, что средства, полученные от схем хищения в энергетике Украины, отмывались через офисы в Киеве.Ирина Геращенко, в свою очередь, предупредила, что этот скандал может лишить Украину поддержки со стороны западных стран. На этой неделе НАБУ выдвинула обвинения семи фигурантам дела, замешанным в коррупции в энергетической области, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции, и Рада должна будет подтвердить его отставку, как и отстранение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. На фоне этого Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

украина

стамбул

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, стамбул, катар, владимир зеленский