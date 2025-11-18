Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев рассказал, что обсуждал с американскими чиновниками - 18.11.2025
Дмитриев рассказал, что обсуждал с американскими чиновниками
Дмитриев рассказал, что обсуждал с американскими чиновниками - 18.11.2025, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал, что обсуждал с американскими чиновниками
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что во время встреч с | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T13:59+0300
2025-11-18T13:59+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861515370_0:315:2990:1997_1920x0_80_0_0_043c3fe3426abd4d8d228e0d805367f2.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что во время встреч с американскими чиновниками обсуждал вопросы гуманитарного характера, такие как возможные обмены заключенными. "Я встретился с некоторыми американскими чиновниками и членами команды (президента США Дональда) Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможные обмены заключенными, над которыми работает американская сторона", - сказал Дмитриев порталу Axios. Дмитриев с российской делегацией приезжал в США 24 октября.
сша
рф
россия, мировая экономика, сша, рф, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
13:59 18.11.2025
 
Дмитриев рассказал, что обсуждал с американскими чиновниками

Дмитриев обсудил с американскими чиновниками возможные обмены заключенными

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что во время встреч с американскими чиновниками обсуждал вопросы гуманитарного характера, такие как возможные обмены заключенными.
"Я встретился с некоторыми американскими чиновниками и членами команды (президента США Дональда) Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможные обмены заключенными, над которыми работает американская сторона", - сказал Дмитриев порталу Axios.
Дмитриев с российской делегацией приезжал в США 24 октября.
 
