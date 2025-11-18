https://1prime.ru/20251118/usa-864653061.html

Дмитриев рассказал, что обсуждал с американскими чиновниками

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что во время встреч с американскими чиновниками обсуждал вопросы гуманитарного характера, такие как возможные обмены заключенными. "Я встретился с некоторыми американскими чиновниками и членами команды (президента США Дональда) Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможные обмены заключенными, над которыми работает американская сторона", - сказал Дмитриев порталу Axios. Дмитриев с российской делегацией приезжал в США 24 октября.

