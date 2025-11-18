https://1prime.ru/20251118/uslugi-864650001.html

В ЦБ заявили о снижении числа жалоб на навязывание дополнительных услуг

МОСКВА, 18 ноя- ПРАЙМ. Количество жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании в России значительно снижается, а мисселинг (продажа одного финансового продукта под видом другого) практически исчез, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Количество жалоб уменьшается по тем тематикам, которые несколько лет были наиболее токсичны. Это навязывание. У нас сильное снижение жалоб навязывания. Насколько я помню, около 40% на сегодня. Практически исчез мисселинг. Мы надеемся, что навсегда", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента". По его словам, ЦБ будет внимательно следить за ситуацией. "Потому что видим риск, что по мере снижения ставок по депозитам вернется аппетит к продаже под видом депозитов недепозитных продуктов", - добавил Мамута. Ранее Банк России сообщал, что за три квартала жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг стало больше на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило 280 тысяч жалоб.

