В ЦБ заявили о снижении числа жалоб на навязывание дополнительных услуг
финансы, банки, россия, рф
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
13:01 18.11.2025
 
В ЦБ заявили о снижении числа жалоб на навязывание дополнительных услуг

Клиент в кредитном отделе банка
Клиент в кредитном отделе банка. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя- ПРАЙМ. Количество жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании в России значительно снижается, а мисселинг (продажа одного финансового продукта под видом другого) практически исчез, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Количество жалоб уменьшается по тем тематикам, которые несколько лет были наиболее токсичны. Это навязывание. У нас сильное снижение жалоб навязывания. Насколько я помню, около 40% на сегодня. Практически исчез мисселинг. Мы надеемся, что навсегда", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".
По его словам, ЦБ будет внимательно следить за ситуацией. "Потому что видим риск, что по мере снижения ставок по депозитам вернется аппетит к продаже под видом депозитов недепозитных продуктов", - добавил Мамута.
Ранее Банк России сообщал, что за три квартала жалоб в ЦБ РФ от потребителей финансовых услуг стало больше на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило 280 тысяч жалоб.
 
Заголовок открываемого материала