ВБ готов поддержать проекты в ключевых секторах обслуживания в Сирии

БЕЙРУТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк выразил готовность рассмотреть возможности поддержки реализации проектов в ключевых секторах обслуживания в Сирии, говорится в заявлении министерства энергетики САР во вторник. Министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир провел во вторник переговоры с делегацией Всемирного банка, посвященные укреплению сотрудничества по ряду жизненно важных проектов, в частности в секторах водоснабжения, электроэнергии и водоотведения. "Делегация Всемирного банка выразила заинтересованность в представленных проектах и подтвердила готовность рассмотреть возможные направления поддержки в соответствии с согласованными приоритетами, чтобы обеспечить дополнительную ценность для ключевых сфер обслуживания в стране",- сказано в заявлении. Согласно коммюнике переговоры были сосредоточены на инвестиционных проектах, включенных в приоритеты правительства САР, прежде всего на реформе и развитии электроэнергетической инфраструктуры, а также на поддержке программ управления водными ресурсами, что должно способствовать улучшению качества услуг и повышению устойчивости их работы.

