Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВБ готов поддержать проекты в ключевых секторах обслуживания в Сирии - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/vb-864664104.html
ВБ готов поддержать проекты в ключевых секторах обслуживания в Сирии
ВБ готов поддержать проекты в ключевых секторах обслуживания в Сирии - 18.11.2025, ПРАЙМ
ВБ готов поддержать проекты в ключевых секторах обслуживания в Сирии
Всемирный банк выразил готовность рассмотреть возможности поддержки реализации проектов в ключевых секторах обслуживания в Сирии, говорится в заявлении... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:26+0300
2025-11-18T17:26+0300
экономика
финансы
банки
сирия
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_4423537daccbe143259024f513fc1daa.jpg
БЕЙРУТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк выразил готовность рассмотреть возможности поддержки реализации проектов в ключевых секторах обслуживания в Сирии, говорится в заявлении министерства энергетики САР во вторник. Министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир провел во вторник переговоры с делегацией Всемирного банка, посвященные укреплению сотрудничества по ряду жизненно важных проектов, в частности в секторах водоснабжения, электроэнергии и водоотведения. "Делегация Всемирного банка выразила заинтересованность в представленных проектах и подтвердила готовность рассмотреть возможные направления поддержки в соответствии с согласованными приоритетами, чтобы обеспечить дополнительную ценность для ключевых сфер обслуживания в стране",- сказано в заявлении. Согласно коммюнике переговоры были сосредоточены на инвестиционных проектах, включенных в приоритеты правительства САР, прежде всего на реформе и развитии электроэнергетической инфраструктуры, а также на поддержке программ управления водными ресурсами, что должно способствовать улучшению качества услуг и повышению устойчивости их работы.
https://1prime.ru/20251016/uzbekistan-863606413.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:75:3000:2325_1920x0_80_0_0_cfb09635e8be2fcdebc41a151635b566.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сирия, всемирный банк
Экономика, Финансы, Банки, СИРИЯ, Всемирный банк
17:26 18.11.2025
 
ВБ готов поддержать проекты в ключевых секторах обслуживания в Сирии

Всемирный банк готов поддержать проекты в ключевых секторах обслуживания в Сирии

© flickr.com / World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© flickr.com / World Bank Photo Collection
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк выразил готовность рассмотреть возможности поддержки реализации проектов в ключевых секторах обслуживания в Сирии, говорится в заявлении министерства энергетики САР во вторник.
Министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир провел во вторник переговоры с делегацией Всемирного банка, посвященные укреплению сотрудничества по ряду жизненно важных проектов, в частности в секторах водоснабжения, электроэнергии и водоотведения.
"Делегация Всемирного банка выразила заинтересованность в представленных проектах и подтвердила готовность рассмотреть возможные направления поддержки в соответствии с согласованными приоритетами, чтобы обеспечить дополнительную ценность для ключевых сфер обслуживания в стране",- сказано в заявлении.
Согласно коммюнике переговоры были сосредоточены на инвестиционных проектах, включенных в приоритеты правительства САР, прежде всего на реформе и развитии электроэнергетической инфраструктуры, а также на поддержке программ управления водными ресурсами, что должно способствовать улучшению качества услуг и повышению устойчивости их работы.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ
16 октября, 22:30
 
ЭкономикаФинансыБанкиСИРИЯВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала