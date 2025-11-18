https://1prime.ru/20251118/vdnkh-864652141.html

Суд в Москве расторг договор аренды павильона "Молдова" на ВДНХ

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичных властей расторг договор аренды павильона "Молдова" на ВДНХ с молдавской компанией C.I.E. Moldexpo S.A. и выселил арендаторов из здания, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Правительства России и Молдавии в 2011 году договорились создать в РФ выставочно-торговый центр "Молдова". Российская сторона в 2014 году предоставила C.I.E. Moldexpo S.A. павильон площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров в аренду на 50 лет с арендной платой 1 рубль в год. В том же году C.I.E Moldexpo S.A. передала здание компании ООО "АрБиЭй Групп" в субаренду с тем же целевым назначением. Концепция предусматривала организацию экспозиций, знакомящих посетителей с историей, культурой, обычаями молдавского народа, историей республики, ее предприятиями. Планировалось открытие постоянно действующей экспозиции "Музей винодельческого производства", создание экспозиций о туристическом потенциале и образовательных учреждениях Молдавии, открытие ресторана национальной кухни. В прошлом году ВДНХ направило в Минэкономразвития РФ письмо с жалобами посетителей на отсутствие в павильоне экспозиций и событий, относящихся к Молдавии. Вскоре на место вышла комиссия, которая обнаружила в павильоне "Молдова" выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", "Орудия наказания Средневековья", "Сибирский левша", восковых фигур из Петербурга, центр здоровья, аптеку, ресторан "Леон", кафе "Дружба" и "Тот самый чебурек". Московские власти дали арендатору месяц на устранение нарушений, но и повторная проверка обнаружила нецелевое использование 2/3 площадей. Так, работала выставка восковых фигур "Россия Великая", и даже в меню "Леона" блюда молдавской кухни составляли менее 25%, установили проверяющие. Ответчик сообщил суду, что комиссия приходила в санитарный день, когда велась уборка павильона. В частности, были сняты со столов 117 скатертей с молдавским орнаментом и убрана экспозиция национальной одежды. Кроме того, не работали электронно-информационные экспозиции в виде восьми экранов и проекций, которые как раз и знакомят посетителей с историей, культурой, традициями, с развитием производств и основными отраслями экономики. Также в отчете комиссии, отметил ответчик, не отражено проведение международных дегустаций вин, в которых принимают участие как Молдавия, так и приглашенные ею участники из 50 стран. Суд счел доводы ответчика документально не подтвержденными, а нарушения арендатором условий договора доказанными, и полностью удовлетворил иск Департамента городского имущества Москвы. Он расторг договор аренды с CLE Moldexpo S.A. и выселил из помещений ООО "АрБиЭй Групп", обязав его передать помещения в освобожденном виде истцу.

