https://1prime.ru/20251118/vengrija-864628271.html

Венгрия обратится в суд, если ЕС запретит импорт энергоресурсов из России

Венгрия обратится в суд, если ЕС запретит импорт энергоресурсов из России - 18.11.2025, ПРАЙМ

Венгрия обратится в суд, если ЕС запретит импорт энергоресурсов из России

Венгрия обратится в Европейский суд, если Евросоюз запретит импорт энергоресурсов из России, поскольку принятие санкционной меры под видом торгового ограничения | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T00:51+0300

2025-11-18T00:51+0300

2025-11-18T01:20+0300

энергетика

экономика

россия

венгрия

будапешт

брюссель

петер сийярто

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864628271.jpg?1763418036

БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Венгрия обратится в Европейский суд, если Евросоюз запретит импорт энергоресурсов из России, поскольку принятие санкционной меры под видом торгового ограничения в обход несогласия ряда государств будет мошенничеством, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Конечно, мы обратимся в Европейский суд, если Евросоюз введет в действие постановление, запрещающее покупку российских энергоносителей, поскольку его подготовка ведется с мошенничеством, с крупным мошенничеством", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Министр объяснил, что, по сути, запрет российских энергоносителей является санкционной мерой и для ее принятия по правилам необходимо согласие всех стран-членов, но, зная, что ряд государств будет против, Брюссель оформил эту инициативу, как торговое ограничение, для которого достаточно квалифицированного большинства голосов. "Договор об учреждении ЕС и Договоры о функционировании ЕС также чётко указывают на то, что решения, необходимые для энергоснабжения государств-членов, относятся к национальной компетенции", - подчеркнул он. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут. Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.

венгрия

будапешт

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, ес