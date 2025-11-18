https://1prime.ru/20251118/vengriya-864647017.html

Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2"

Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2" - 18.11.2025, ПРАЙМ

Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2"

18.11.2025, ПРАЙМ

Заливка "первого бетона" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все разрешения выданы, заявил венгерский министр иностранных дел и...

БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все разрешения выданы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Пятое февраля – это точная дата заливки первого бетона в грунт в текущих обстоятельствах. Все условия для заливки первого бетона созданы, и подготовительные работы также идут по ранее установленному графику", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале.Министр подчеркнул, что венгерский регулятор "выдал все необходимые разрешения".Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и напомнил, что по итогам визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон США полностью отменили санкции против проекта "Пакш-2".По его словам, созданы все технические и технологические условия для заливки бетона, на стройплощадке действует бетонный завод.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.

