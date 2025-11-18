https://1prime.ru/20251118/vengriya-864647017.html
Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2"
Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2" - 18.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2"
Заливка "первого бетона" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все разрешения выданы, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T12:12+0300
2025-11-18T12:12+0300
2025-11-18T12:56+0300
экономика
венгрия
петер сийярто
пакш-2
атомная энергетика
атомная энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_704628d67a87c79527450b1fa27458fb.jpg
БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все разрешения выданы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Пятое февраля – это точная дата заливки первого бетона в грунт в текущих обстоятельствах. Все условия для заливки первого бетона созданы, и подготовительные работы также идут по ранее установленному графику", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале.Министр подчеркнул, что венгерский регулятор "выдал все необходимые разрешения".Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и напомнил, что по итогам визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон США полностью отменили санкции против проекта "Пакш-2".По его словам, созданы все технические и технологические условия для заливки бетона, на стройплощадке действует бетонный завод.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0a/852103675_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_2aa2ff0d46ce285d792af9bd84aaf39e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, петер сийярто, пакш-2, атомная энергетика, атомная энергия
Экономика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Пакш-2, атомная энергетика, Атомная энергия
Сийярто анонсировал заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2"
Сийярто: заливку первого бетона для АЭС "Пакш-2" запланировали на 5 февраля
БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Заливка "первого бетона" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все разрешения выданы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Пятое февраля – это точная дата заливки первого бетона в грунт в текущих обстоятельствах. Все условия для заливки первого бетона созданы, и подготовительные работы также идут по ранее установленному графику", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале.
Министр подчеркнул, что венгерский регулятор "выдал все необходимые разрешения".
Сийярто
сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным директором госкорпорации "Росатом
" Алексеем Лихачевым
и напомнил, что по итогам визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
в Вашингтон США
полностью отменили санкции против проекта "Пакш-2
".
По его словам, созданы все технические и технологические условия для заливки бетона, на стройплощадке действует бетонный завод.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.