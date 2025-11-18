Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251118/vengriya-864660981.html
2025-11-18T16:42+0300
2025-11-18T16:42+0300
сельское хозяйство
россия
венгрия
рф
будапешт
петер сийярто
сельское хозяйство, россия, венгрия, рф, будапешт, петер сийярто
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Будапешт, Петер Сийярто
16:42 18.11.2025
 
В Венгрии заявили, что готовы увеличить поставки семян в Россию

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / J Dimas
БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Венгрия готова увеличить поставки семян в Россию, а также присоединиться к российской государственной программе генетического развития яичных гибридов, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь после встречи с послом России в Венгрии Евгением Станиславовым.
"Венгерским сельскохозяйственным компаниям известно об усилиях России по импортозамещению в сфере семеноводства. Мы обсудили, как стимулировать экспорт семян в Россию", - написал Надь в соцсети Facebook*.
Министр сообщил, что на встрече обсуждалась возможность сотрудничества в экспорте яиц, не содержащих специфических патогенов, которые используются для производства вакцин для здоровья человека и животных, а также для проведения научных исследований.
По его словам, Венгрия также заинтересована в участии в российских государственных программах по генетическому развитию яичных гибридов.
После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности, охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сельское хозяйствоРОССИЯВЕНГРИЯРФБудапештПетер Сийярто
 
 
