В Венгрии заявили, что готовы увеличить поставки семян в Россию

БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Венгрия готова увеличить поставки семян в Россию, а также присоединиться к российской государственной программе генетического развития яичных гибридов, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь после встречи с послом России в Венгрии Евгением Станиславовым. "Венгерским сельскохозяйственным компаниям известно об усилиях России по импортозамещению в сфере семеноводства. Мы обсудили, как стимулировать экспорт семян в Россию", - написал Надь в соцсети Facebook*. Министр сообщил, что на встрече обсуждалась возможность сотрудничества в экспорте яиц, не содержащих специфических патогенов, которые используются для производства вакцин для здоровья человека и животных, а также для проведения научных исследований. По его словам, Венгрия также заинтересована в участии в российских государственных программах по генетическому развитию яичных гибридов. После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности, охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
