Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением - 18.11.2025
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением - 18.11.2025, ПРАЙМ
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением
На портале BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T04:29+0300
2025-11-18T04:29+0300
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. На портале BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года. "Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений", — указано в уведомлении на сайте организации. Вместе с тем, советуется регулярно проверять ресурс на предмет появления свободных мест в 2026 году. Ранее Еврокомиссия, в рамках 19-го пакета санкций против России, порекомендовала приостановить выдачу новых шенгенских мультивиз для граждан России. В то же время существующие мультивизы не аннулируются автоматически, но страны могут решать сами, сокращать ли срок их действия. В сентябре 2022 года Европейский Союз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов за визы и сроков рассмотрения заявлений.
04:29 18.11.2025
 
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением

В визовых центрах Португалии не осталось свободных слотов для подачи заявлений

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. На портале BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года.
"Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений", — указано в уведомлении на сайте организации.
Вместе с тем, советуется регулярно проверять ресурс на предмет появления свободных мест в 2026 году.
Ранее Еврокомиссия, в рамках 19-го пакета санкций против России, порекомендовала приостановить выдачу новых шенгенских мультивиз для граждан России. В то же время существующие мультивизы не аннулируются автоматически, но страны могут решать сами, сокращать ли срок их действия.
В сентябре 2022 года Европейский Союз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов за визы и сроков рассмотрения заявлений.
 
