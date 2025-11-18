https://1prime.ru/20251118/vizy-864630750.html
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением - 18.11.2025, ПРАЙМ
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением
На портале BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T04:29+0300
2025-11-18T04:29+0300
2025-11-18T04:29+0300
португалия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cb35d802830f75bedcfb87d1b777c710.jpg
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. На портале BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года. "Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений", — указано в уведомлении на сайте организации. Вместе с тем, советуется регулярно проверять ресурс на предмет появления свободных мест в 2026 году. Ранее Еврокомиссия, в рамках 19-го пакета санкций против России, порекомендовала приостановить выдачу новых шенгенских мультивиз для граждан России. В то же время существующие мультивизы не аннулируются автоматически, но страны могут решать сами, сокращать ли срок их действия. В сентябре 2022 года Европейский Союз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов за визы и сроков рассмотрения заявлений.
португалия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_5cafae5c1e4160ad5b1767749f7e23cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, в мире
Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением
В визовых центрах Португалии не осталось свободных слотов для подачи заявлений
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ.
На портале
BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года.
"Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии
больше нет свободных мест для подачи заявлений", — указано в уведомлении на сайте организации.
Вместе с тем, советуется регулярно проверять ресурс на предмет появления свободных мест в 2026 году.
Ранее Еврокомиссия, в рамках 19-го пакета санкций против России, порекомендовала приостановить выдачу новых шенгенских мультивиз для граждан России. В то же время существующие мультивизы не аннулируются автоматически, но страны могут решать сами, сокращать ли срок их действия.
В сентябре 2022 года Европейский Союз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов за визы и сроков рассмотрения заявлений.