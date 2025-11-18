https://1prime.ru/20251118/vizy-864630750.html

Визовый центр популярной у россиян страны выступил с предупреждением

18.11.2025 На портале BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года.

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. На портале BLS International сообщается, что в визовых центрах Португалии все доступные слоты для подачи заявлений заняты до конца 2025 года. "Уважаемые заявители, обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений", — указано в уведомлении на сайте организации. Вместе с тем, советуется регулярно проверять ресурс на предмет появления свободных мест в 2026 году. Ранее Еврокомиссия, в рамках 19-го пакета санкций против России, порекомендовала приостановить выдачу новых шенгенских мультивиз для граждан России. В то же время существующие мультивизы не аннулируются автоматически, но страны могут решать сами, сокращать ли срок их действия. В сентябре 2022 года Европейский Союз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к увеличению консульских сборов за визы и сроков рассмотрения заявлений.

