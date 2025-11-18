https://1prime.ru/20251118/vklady-864476544.html

Компенсация за сгоревшие советские вклады: кому положена в 2026 году

МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности денежных сбережений, созданных гражданами Российской Федерации путем помещения денежных средств:· на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации (ранее Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, действовавшие на территории РСФСР; Российский республиканский банк Сбербанка СССР; Сбербанк РСФСР) в период до 20 июня 1991 года;· на вклады в организации государственного страхования Российской Федерации (ранее организации государственного страхования СССР, действовавшие на территории РСФСР; организации государственного страхования РСФСР) по договорным (накопительным) видам личного страхования в период до 1 января 1992 года;· в государственные ценные бумаги (СССР и РСФСР), размещение которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 1992 года;Согласно проекту Федерального бюджета на 2026-2028 годы, на компенсации по советским вкладам направят за три года почти 5 миллиардов рублей.В 2026 году гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам) выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам) выплачивается компенсация в двукратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).По вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсационные выплаты не осуществляются.Наследникам, относящимся к указанным в части 2 настоящей статьи категориям граждан Российской Федерации, выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах остатков вкладов (взносов) осуществляется вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов (взносов). При этом размер компенсационных выплат наследникам не уменьшается на сумму ранее полученной компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тысяч рублей.В случае смерти в 2001 - 2026 годах владельца вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года или лица, застрахованного по целевым вкладам (взносам) на детей, являвшегося на день смерти гражданином Российской Федерации, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, в размере и на условиях, которые определены частями 5 - 7 статьи 117 Федерального закона от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год.По вкладам (взносам) граждан Российской Федерации, по которым ранее были произведены начисления и выплата компенсации в трехкратном (двукратном) размере остатка вкладов (взносов), предварительной компенсации (компенсации), дополнительной компенсации, компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тысяч рублей, повторная выплата указанных компенсаций не осуществляется.Выкуп через Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещение которых производилось на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года и которые не погашены в предыдущие годы, осуществляется по желанию их владельцев - граждан Российской Федерации на условиях, определенных статьей 137 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год".Утраченные Государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР, размещенные на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года, выкупу не подлежат.Порядок осуществления компенсационных выплат по вкладам (взносам) в соответствии с настоящей статьей определяется Правительством Российской Федерации.Министерству финансов Российской Федерации продолжить погашение задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами валютных счетов, открытых во Внешэкономбанке до 1 января 1992 года, на условиях, установленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 1992 года № 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР", за счет средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.В настоящий момент размер выплаты можно подсчитать с помощью специального калькулятора на сайте Сбербанка.

Новости

