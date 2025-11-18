https://1prime.ru/20251118/vklady-864652345.html

В России разработают стандарт по банковским вкладам

В России разработают стандарт по банковским вкладам - 18.11.2025, ПРАЙМ

В России разработают стандарт по банковским вкладам

Стандарт по банковским вкладам будет разработан в России в 2026 году, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T13:43+0300

2025-11-18T13:43+0300

2025-11-18T13:43+0300

экономика

финансы

банки

россия

банковские вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стандарт по банковским вкладам будет разработан в России в 2026 году, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Подчеркну, что мы к этому не стремимся, до тех пор, пока работает самостоятельное регулирование проблем... Вклады – это задача, которая стоит в планах на 2026 год. Она может быть решена или первым образом - через добровольную систему, или вторым - через общий обязательный стандарт в рамках деятельности стандартов кредитных организаций", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента", отвечая на соответствующий вопрос. Мамута отметил, что когда ЦБ принял ипотечный стандарт, вторым на очереди был стандарт по автокредитованию, так как с автокредитованием тоже было связано большое количество жалоб. "Когда мы приняли решение, что мы будем разрабатывать этот стандарт, рынок очень быстро собрался и принял то, что называется "меморандум автокредитования". И к нему присоединились крупнейшие банки, действительно, после того, как меморандум заработал, количество жалоб на автокредитование упало за девять месяцев многократно по сравнению с предыдущим периодом", - отметил он. "О чем это говорит? Во-первых, когда банки хотят, они могут договариваться между собой и могут влиять в том числе на своих партнеров, тех же дилеров, чтобы они не навязывали и не злоупотребляли правом. Второе, это работает лучше, когда банки понимают, что если мы не сделаем это в рамках собственной добровольной инициативы, то есть риск того, что это будет сделано в рамках уже обязательного стандарта для всех или даже нормативного регулирования", - подытожил Мамута.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банковские вклады