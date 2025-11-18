Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработают стандарт по банковским вкладам - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/vklady-864652345.html
В России разработают стандарт по банковским вкладам
В России разработают стандарт по банковским вкладам - 18.11.2025, ПРАЙМ
В России разработают стандарт по банковским вкладам
Стандарт по банковским вкладам будет разработан в России в 2026 году, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T13:43+0300
2025-11-18T13:43+0300
экономика
финансы
банки
россия
банковские вклады
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стандарт по банковским вкладам будет разработан в России в 2026 году, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Подчеркну, что мы к этому не стремимся, до тех пор, пока работает самостоятельное регулирование проблем... Вклады – это задача, которая стоит в планах на 2026 год. Она может быть решена или первым образом - через добровольную систему, или вторым - через общий обязательный стандарт в рамках деятельности стандартов кредитных организаций", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента", отвечая на соответствующий вопрос. Мамута отметил, что когда ЦБ принял ипотечный стандарт, вторым на очереди был стандарт по автокредитованию, так как с автокредитованием тоже было связано большое количество жалоб. "Когда мы приняли решение, что мы будем разрабатывать этот стандарт, рынок очень быстро собрался и принял то, что называется "меморандум автокредитования". И к нему присоединились крупнейшие банки, действительно, после того, как меморандум заработал, количество жалоб на автокредитование упало за девять месяцев многократно по сравнению с предыдущим периодом", - отметил он. "О чем это говорит? Во-первых, когда банки хотят, они могут договариваться между собой и могут влиять в том числе на своих партнеров, тех же дилеров, чтобы они не навязывали и не злоупотребляли правом. Второе, это работает лучше, когда банки понимают, что если мы не сделаем это в рамках собственной добровольной инициативы, то есть риск того, что это будет сделано в рамках уже обязательного стандарта для всех или даже нормативного регулирования", - подытожил Мамута.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банковские вклады
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, банковские вклады
13:43 18.11.2025
 
В России разработают стандарт по банковским вкладам

Мамута: стандарт по банковским вкладам разработают в России в 2026 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стандарт по банковским вкладам будет разработан в России в 2026 году, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Подчеркну, что мы к этому не стремимся, до тех пор, пока работает самостоятельное регулирование проблем... Вклады – это задача, которая стоит в планах на 2026 год. Она может быть решена или первым образом - через добровольную систему, или вторым - через общий обязательный стандарт в рамках деятельности стандартов кредитных организаций", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента", отвечая на соответствующий вопрос.
Мамута отметил, что когда ЦБ принял ипотечный стандарт, вторым на очереди был стандарт по автокредитованию, так как с автокредитованием тоже было связано большое количество жалоб.
"Когда мы приняли решение, что мы будем разрабатывать этот стандарт, рынок очень быстро собрался и принял то, что называется "меморандум автокредитования". И к нему присоединились крупнейшие банки, действительно, после того, как меморандум заработал, количество жалоб на автокредитование упало за девять месяцев многократно по сравнению с предыдущим периодом", - отметил он.
"О чем это говорит? Во-первых, когда банки хотят, они могут договариваться между собой и могут влиять в том числе на своих партнеров, тех же дилеров, чтобы они не навязывали и не злоупотребляли правом. Второе, это работает лучше, когда банки понимают, что если мы не сделаем это в рамках собственной добровольной инициативы, то есть риск того, что это будет сделано в рамках уже обязательного стандарта для всех или даже нормативного регулирования", - подытожил Мамута.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯбанковские вклады
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала