В Курской области рассказали, как украинские военные отказывались воевать

2025-11-18T02:51+0300

общество

рф

владимир путин

валерий герасимов

всу

вс рф

КУРСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Настоятель Свято-Троицкого храма в курской Судже отец Евгений рассказал РИА Новости, как украинские военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях и покидали позиции, пытаясь раздобыть гражданскую одежду. "Они понимали, что не хотят воевать. Люди бросали оружие, переодевались, уезжали, уходили пешком", - поделился священнослужитель. К мирным жителям приходили военнослужащие ВСУ, которые просили гражданскую одежду, чтобы под видом мирных жителей покинуть зону боевых действий. "Приходил военный, говорил: "Есть гражданская одежда?". Ему давали по размеру одежду, он бросал автомат, амуницию и уходил", - добавил настоятель храма. Ранее отец Евгений рассказал президенту Владимиру Путину, как прятал в храме детей и стариков в начале вторжения ВСУ в регион. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

