Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251118/vzryv-864658378.html
Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше
Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше - 18.11.2025, ПРАЙМ
Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше
Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме страны. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T15:59+0300
2025-11-18T15:59+0300
происшествия
польша
украина
белоруссия
дональд туск
анджей дуда
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/15/762891512_0:107:1339:860_1920x0_80_0_0_e5d52170355a6bc9269dc36d7ebcec6b.jpg
ВАРШАВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме страны. В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Позднее рядом было обнаружено повреждение контактной сети. "Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", - сказал Туск. По его словам, один из украинцев, о которых идет речь, ранее был осужден во Львове за терроризм, а второй – житель Донбасса, который въехал в Польшу из Белоруссии. Туск утверждает, что оба подозреваемых сразу после совершения взрыва выехали в Белоруссию через пункт пропуска "Брест-Тересполь". Также польский премьер заявил, что для взрыва была использована взрывчатка типа С-4, а сам взрыв был инициирован электрическим взрывателем через провод длиной 300 метров. По его словам, на месте было найдено некоторое количество невзорвавшегося взрывчатого вещества. По словам Туска, бомба взорвалась во время проезда над ней товарного поезда "Варшава - Пулавы". "Это не привело к сходу поезда с рельс, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло", - сказал он. При этом Туск утверждает, что эти украинцы якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не приводит. На Западе часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям. Польская сторона ранее уже неоднократно бездоказательно обвиняла Россию в различных провокациях. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
польша
украина
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/15/762891512_0:0:1339:1005_1920x0_80_0_0_bbe84698d6fc540ce0e04b2e905fa036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, белоруссия, дональд туск, анджей дуда, в мире
Происшествия, ПОЛЬША, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Анджей Дуда, В мире
15:59 18.11.2025
 
Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше

Туск: взрыв на железной дороге в Польше совершили два гражданина Украины

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме страны.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Позднее рядом было обнаружено повреждение контактной сети.
"Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", - сказал Туск.
По его словам, один из украинцев, о которых идет речь, ранее был осужден во Львове за терроризм, а второй – житель Донбасса, который въехал в Польшу из Белоруссии.
Туск утверждает, что оба подозреваемых сразу после совершения взрыва выехали в Белоруссию через пункт пропуска "Брест-Тересполь".
Также польский премьер заявил, что для взрыва была использована взрывчатка типа С-4, а сам взрыв был инициирован электрическим взрывателем через провод длиной 300 метров. По его словам, на месте было найдено некоторое количество невзорвавшегося взрывчатого вещества.
По словам Туска, бомба взорвалась во время проезда над ней товарного поезда "Варшава - Пулавы".
"Это не привело к сходу поезда с рельс, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло", - сказал он.
При этом Туск утверждает, что эти украинцы якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не приводит.
На Западе часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям.
Польская сторона ранее уже неоднократно бездоказательно обвиняла Россию в различных провокациях. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
 
ПроисшествияПОЛЬШАУКРАИНАБЕЛОРУССИЯДональд ТускАнджей ДудаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала