Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше
Туск: взрыв на железной дороге в Польше совершили два гражданина Украины
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме страны.
"Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", - сказал Туск.
По его словам, один из украинцев, о которых идет речь, ранее был осужден во Львове за терроризм, а второй – житель Донбасса, который въехал в Польшу из Белоруссии.
Туск утверждает, что оба подозреваемых сразу после совершения взрыва выехали в Белоруссию через пункт пропуска "Брест-Тересполь".
Также польский премьер заявил, что для взрыва была использована взрывчатка типа С-4, а сам взрыв был инициирован электрическим взрывателем через провод длиной 300 метров. По его словам, на месте было найдено некоторое количество невзорвавшегося взрывчатого вещества.
По словам Туска, бомба взорвалась во время проезда над ней товарного поезда "Варшава - Пулавы".
"Это не привело к сходу поезда с рельс, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло", - сказал он.
При этом Туск утверждает, что эти украинцы якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не приводит.
Польская сторона ранее уже неоднократно бездоказательно обвиняла Россию в различных провокациях. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.