https://1prime.ru/20251118/vzryv-864658378.html

Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше

Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше - 18.11.2025, ПРАЙМ

Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше

Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме страны. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T15:59+0300

2025-11-18T15:59+0300

2025-11-18T15:59+0300

происшествия

польша

украина

белоруссия

дональд туск

анджей дуда

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/15/762891512_0:107:1339:860_1920x0_80_0_0_e5d52170355a6bc9269dc36d7ebcec6b.jpg

ВАРШАВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Взрыв на железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину, совершили украинские граждане, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в сейме страны. В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Позднее рядом было обнаружено повреждение контактной сети. "Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", - сказал Туск. По его словам, один из украинцев, о которых идет речь, ранее был осужден во Львове за терроризм, а второй – житель Донбасса, который въехал в Польшу из Белоруссии. Туск утверждает, что оба подозреваемых сразу после совершения взрыва выехали в Белоруссию через пункт пропуска "Брест-Тересполь". Также польский премьер заявил, что для взрыва была использована взрывчатка типа С-4, а сам взрыв был инициирован электрическим взрывателем через провод длиной 300 метров. По его словам, на месте было найдено некоторое количество невзорвавшегося взрывчатого вещества. По словам Туска, бомба взорвалась во время проезда над ней товарного поезда "Варшава - Пулавы". "Это не привело к сходу поезда с рельс, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло", - сказал он. При этом Туск утверждает, что эти украинцы якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не приводит. На Западе часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям. Польская сторона ранее уже неоднократно бездоказательно обвиняла Россию в различных провокациях. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.

польша

украина

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, белоруссия, дональд туск, анджей дуда, в мире