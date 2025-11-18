Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries прокомментировал обсуждение запрета на скидки для маркетплейсов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/wildberries-864662009.html
Wildberries прокомментировал обсуждение запрета на скидки для маркетплейсов
Wildberries прокомментировал обсуждение запрета на скидки для маркетплейсов - 18.11.2025, ПРАЙМ
Wildberries прокомментировал обсуждение запрета на скидки для маркетплейсов
Предоставление скидок при оплате товаров определенным способом соответствует российскому законодательству и рыночным практикам, а обсуждение Банком России... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:00+0300
2025-11-18T17:00+0300
экономика
бизнес
россия
герман греф
эльвира набиуллина
банк россия
центральные банки
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Предоставление скидок при оплате товаров определенным способом соответствует российскому законодательству и рыночным практикам, а обсуждение Банком России запрета на такие скидки для маркетплейсов без участия их самих вызывает сожаление, заявили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries &amp; Russ. "Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, - нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке. Данная инициатива обсуждается Банком России с крупными банками в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей", - говорится в заявлении. По мнению маркетплейса, в текущей полемике сознательно игнорируются другие сферы, где также распространены скидки, бонусы и кешбэки. "Скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу - продавать больше, не теряя прибыли. Кроме того, скидки на способы оплаты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам", - заявили в Wildberries. "У каждого банка есть своя программа лояльности, в том числе с кешбэками и бонусами за покупки на маркептлейсах. Банки в своих приложениях и экосистемах, в свою очередь, показывают только свои кэшбеки, а скидки на тот же кошелек и по другим картам почему-то не демонстрируют. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража", - добавили в компании. Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
https://1prime.ru/20251105/wildberries--864243263.html
https://1prime.ru/20251002/fas-863085579.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, герман греф, эльвира набиуллина, банк россия, центральные банки, роспотребнадзор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, банк Россия, центральные банки, Роспотребнадзор
17:00 18.11.2025
 
Wildberries прокомментировал обсуждение запрета на скидки для маркетплейсов

Wildberries: запрет на скидки при оплате определенным способом вызывает сожаление

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Вывеска интернет-магазина "Wildberries". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Предоставление скидок при оплате товаров определенным способом соответствует российскому законодательству и рыночным практикам, а обсуждение Банком России запрета на такие скидки для маркетплейсов без участия их самих вызывает сожаление, заявили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
"Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, - нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке. Данная инициатива обсуждается Банком России с крупными банками в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей", - говорится в заявлении.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов по рекомендации ФАС
5 ноября, 13:29
По мнению маркетплейса, в текущей полемике сознательно игнорируются другие сферы, где также распространены скидки, бонусы и кешбэки.
"Скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу - продавать больше, не теряя прибыли. Кроме того, скидки на способы оплаты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам", - заявили в Wildberries.
"У каждого банка есть своя программа лояльности, в том числе с кешбэками и бонусами за покупки на маркептлейсах. Банки в своих приложениях и экосистемах, в свою очередь, показывают только свои кэшбеки, а скидки на тот же кошелек и по другим картам почему-то не демонстрируют. Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража", - добавили в компании.
Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
ФАС прокомментировала ряд нововведений Wildberries и Ozon
2 октября, 17:17
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГерман ГрефЭльвира Набиуллинабанк Россияцентральные банкиРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала