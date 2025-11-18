Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли возможные последствия обвинений в коррупции в офисе Зеленского - 18.11.2025
СМИ раскрыли возможные последствия обвинений в коррупции в офисе Зеленского
СМИ раскрыли возможные последствия обвинений в коррупции в офисе Зеленского - 18.11.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли возможные последствия обвинений в коррупции в офисе Зеленского
Обвинения в коррупции, затрагивающие офис Владимира Зеленского, чреваты тем, что США прекратят оказывать помощь, пишет американская газета Wall Street Journal. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T22:12+0300
2025-11-18T22:12+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Обвинения в коррупции, затрагивающие офис Владимира Зеленского, чреваты тем, что США прекратят оказывать помощь, пишет американская газета Wall Street Journal. "Обвинения в коррупции в офисе Зеленского чреваты тем, что США прекратят оказывать помощь", - говорится в публикации. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
СМИ раскрыли возможные последствия обвинений в коррупции в офисе Зеленского

WSJ: обвинения в коррупции в офисе Зеленского грозят прекращением помощи со стороны США

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Обвинения в коррупции, затрагивающие офис Владимира Зеленского, чреваты тем, что США прекратят оказывать помощь, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Обвинения в коррупции в офисе Зеленского чреваты тем, что США прекратят оказывать помощь", - говорится в публикации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
