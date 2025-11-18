https://1prime.ru/20251118/yuan-864658591.html

Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем

Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем - 18.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем

Курс китайской валюты к рублю во вторник незначительно колеблется преимущественно выше предыдущего закрытия, безуспешно пытаясь закрепиться на отметке 11,4... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T16:05+0300

2025-11-18T16:05+0300

2025-11-18T16:05+0300

экономика

рынок

торги

рф

сша

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22e7b50306132b77057a2f4f82e8a2.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник незначительно колеблется преимущественно выше предыдущего закрытия, безуспешно пытаясь закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.47 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,35-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,2 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,148 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,82 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже во вторник торгуется, несущественно меняясь относительно уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля, однако они носят чрезвычайно сдержанный характер, и курс возвращается вниз. "Курс рубля находится в боковом тренде. Его ослабление сдерживается высокими рублевыми доходностями, а также большим объемом продажи валютной выручки экспортерами", - комментирует Никита Бредихин из Go Invest. Юаневая ставка денежного рынка при этом не изменилась по сравнению с предыдущими торгами и составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.49 мск снижалась на 0,2%, до 64,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилизировался около 99,6 пункта. Прогнозы Краткосрочно рубль сохранит текущие курсовые уровни благодаря высокой ключевой ставке и снижающейся инфляции, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Однако предновогодний период традиционно характеризуется ростом спроса на импортные товары и валюту, что может привести к ослаблению российской валюты к концу года: доллар пойдет в направлении 85 рублей, юань - выше 12 рублей", - оценивает он. По мере снижения ключевой ставки будут увеличиваться объемы импорта, что также снизит сальдо торгового баланса и увеличит спрос на иностранную валюту, полагает Бредихин из Go Invest. "К концу недели мы не ожидаем существенных изменений курса юаня на Мосбирже и прогнозируем, что он продолжит торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251117/rubl-864622046.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, ук альфа-капитал