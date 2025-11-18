Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем - 18.11.2025
Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем
Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем - 18.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем
Курс китайской валюты к рублю во вторник незначительно колеблется преимущественно выше предыдущего закрытия, безуспешно пытаясь закрепиться на отметке 11,4... | 18.11.2025, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
рф
сша
ук альфа-капитал
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник незначительно колеблется преимущественно выше предыдущего закрытия, безуспешно пытаясь закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.47 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,35-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,2 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,148 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,82 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже во вторник торгуется, несущественно меняясь относительно уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля, однако они носят чрезвычайно сдержанный характер, и курс возвращается вниз. "Курс рубля находится в боковом тренде. Его ослабление сдерживается высокими рублевыми доходностями, а также большим объемом продажи валютной выручки экспортерами", - комментирует Никита Бредихин из Go Invest. Юаневая ставка денежного рынка при этом не изменилась по сравнению с предыдущими торгами и составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.49 мск снижалась на 0,2%, до 64,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилизировался около 99,6 пункта. Прогнозы Краткосрочно рубль сохранит текущие курсовые уровни благодаря высокой ключевой ставке и снижающейся инфляции, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Однако предновогодний период традиционно характеризуется ростом спроса на импортные товары и валюту, что может привести к ослаблению российской валюты к концу года: доллар пойдет в направлении 85 рублей, юань - выше 12 рублей", - оценивает он. По мере снижения ключевой ставки будут увеличиваться объемы импорта, что также снизит сальдо торгового баланса и увеличит спрос на иностранную валюту, полагает Бредихин из Go Invest. "К концу недели мы не ожидаем существенных изменений курса юаня на Мосбирже и прогнозируем, что он продолжит торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля", - добавляет он.
16:05 18.11.2025
 
Курс юаня на Мосбирже незначительно колеблется во вторник днем

Курс юаня против рубля на Мосбирже мало меняется около уровня закрытия понедельника

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник незначительно колеблется преимущественно выше предыдущего закрытия, безуспешно пытаясь закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.47 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,35-11,41 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,2 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,148 против 7,111 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,82 рубля.
Рубль в боковике
Юань на Мосбирже во вторник торгуется, несущественно меняясь относительно уровня предыдущего закрытия. При этом курс китайской валюты сохраняет попытки закрепиться на отметке 11,4 рубля, однако они носят чрезвычайно сдержанный характер, и курс возвращается вниз.
"Курс рубля находится в боковом тренде. Его ослабление сдерживается высокими рублевыми доходностями, а также большим объемом продажи валютной выручки экспортерами", - комментирует Никита Бредихин из Go Invest.
Юаневая ставка денежного рынка при этом не изменилась по сравнению с предыдущими торгами и составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.49 мск снижалась на 0,2%, до 64,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилизировался около 99,6 пункта.
Прогнозы
Краткосрочно рубль сохранит текущие курсовые уровни благодаря высокой ключевой ставке и снижающейся инфляции, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Однако предновогодний период традиционно характеризуется ростом спроса на импортные товары и валюту, что может привести к ослаблению российской валюты к концу года: доллар пойдет в направлении 85 рублей, юань - выше 12 рублей", - оценивает он.
По мере снижения ключевой ставки будут увеличиваться объемы импорта, что также снизит сальдо торгового баланса и увеличит спрос на иностранную валюту, полагает Бредихин из Go Invest.
"К концу недели мы не ожидаем существенных изменений курса юаня на Мосбирже и прогнозируем, что он продолжит торговаться в диапазоне 11,2-11,6 рубля", - добавляет он.
