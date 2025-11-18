https://1prime.ru/20251118/yuan-864669668.html
Юань закрыл торги на отметке 11,38 рубля
Юань закрыл торги на отметке 11,38 рубля
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 1 копейку, до 11,38 рубля.
