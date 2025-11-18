https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864632649.html

Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном в Париже

2025-11-18T06:41+0300

2025-11-18T06:41+0300

2025-11-18T06:41+0300

украина

франция

киев

владимир зеленский

эммануэль макрон

сергей лавров

мид

нато

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Украина не сможет воспользоваться истребителями Rafale, которые Владимир Зеленский планирует приобрести во Франции, об этом заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. "Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция", — написал он. Эксперт отметил, что у Киева нет ни необходимой инфраструктуры для этих самолетов, ни обученных пилотов, способных ими управлять. "Воображаемая пиар-война продолжается, пока Украина уменьшается", — заключил Боуз. Семнадцатого ноября президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях, в которой идет речь о закупке Киевом 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T у Парижа. Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любая отправка вооружений на Украину будет считаться легитимной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что снабжение киевского режима оружием со стороны Запада мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

2025

украина, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, сергей лавров, мид, нато