Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном в Париже - 18.11.2025
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном в Париже
2025-11-18T06:41+0300
2025-11-18T06:41+0300
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Украина не сможет воспользоваться истребителями Rafale, которые Владимир Зеленский планирует приобрести во Франции, об этом заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. "Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция", — написал он. Эксперт отметил, что у Киева нет ни необходимой инфраструктуры для этих самолетов, ни обученных пилотов, способных ими управлять. "Воображаемая пиар-война продолжается, пока Украина уменьшается", — заключил Боуз. Семнадцатого ноября президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях, в которой идет речь о закупке Киевом 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T у Парижа. Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любая отправка вооружений на Украину будет считаться легитимной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что снабжение киевского режима оружием со стороны Запада мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.
06:41 18.11.2025
 
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном в Париже

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Украина не сможет воспользоваться истребителями Rafale, которые Владимир Зеленский планирует приобрести во Франции, об этом заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция", — написал он.
Эксперт отметил, что у Киева нет ни необходимой инфраструктуры для этих самолетов, ни обученных пилотов, способных ими управлять.
"Воображаемая пиар-война продолжается, пока Украина уменьшается", — заключил Боуз.
Семнадцатого ноября президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях, в которой идет речь о закупке Киевом 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP-T у Парижа.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любая отправка вооружений на Украину будет считаться легитимной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что снабжение киевского режима оружием со стороны Запада мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.
 
