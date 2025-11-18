https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864632793.html

"Очень позорно": в Раде жестко отчитали Зеленского

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко заявил, что Владимиру Зеленскому и его окружению не удастся скрыть свои преступления на фоне коррупционного скандала в стране. "Она (Ситуация. — Прим. Ред.) уже точно не пройдет бесследно. Если кто-то будет пытаться отмалчиваться, то это уже никого не спасет", — сказал он в эфире YouTube-канала NTI. Парламентарий подчеркнул, что скандал оказался настолько масштабным, что затрагивает не только руководящую верхушку, но и все правительство. Он отметил, что в коррупционные схемы причастны близкие к лидеру киевского режима люди, что указывает на серьезный политический кризис на Украине. "Мы видим, как у нас вообще происходит управление страной. Это очень жалко и очень позорно", — резюмировал Костенко. Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на источник, сообщил, что Зеленский был в курсе различных схем хищения средств и лично их одобрял, что подорвало доверие к руководству страны.Скандал на УкраинеНа прошлой неделе НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

