Покупатели все чаще возвращают квартиры обратно: что происходит - 18.11.2025
Покупатели все чаще возвращают квартиры обратно: что происходит
Покупатели все чаще возвращают квартиры обратно: что происходит - 18.11.2025, ПРАЙМ
Покупатели все чаще возвращают квартиры обратно: что происходит
Отечественная судебная система столкнулась с серьезным вызовом, связанным с несовершенством действующего законодательства. Тревожная практика отмены сделок... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T03:03+0300
2025-11-18T03:03+0300
недвижимость
бизнес
общество
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отечественная судебная система столкнулась с серьезным вызовом, связанным с несовершенством действующего законодательства. Тревожная практика отмены сделок купли-продажи недвижимости на вторичном рынке привлекла широкое внимание общественности. Почему так получилось и что необходимо для решения проблемы, агентству “Прайм” рассказал доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.“В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные по сделке деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников”, - отметил он.Проблема усугубляется еще и тем, что нотариальное удостоверение совершаемой сделки, как и ее страхование, не способны обезопасить добросовестного покупателя от “ведомых” продавцов. Они утверждают, что впечатление их вменяемости и осознанности своих действий во время сделки было ошибочным. На самом деле, они находились под влиянием мошенников и теперь хотят вернуть квартиру.“Сформировавшийся тренд по возврату купленного жилья уже негативно повлиял на вторичный рынок недвижимости и потребовал от законодателя и судебной власти немедленного принятия необходимых мер”, - рассуждает Голышев.Он признает, что в отечественной юриспруденции пока нет достаточных правовых средств, способных эффективно защитить права добросовестных приобретателей жилья в условиях, когда возникшие у продавца проблемы фактически перекладываются судом на "плечи" покупателя. Но эта проблема не может не иметь своего разрешения.На этот счет поступают разные предложения. Среди них - обязательная правовая экспертиза сделок с участием нотариуса, заморозка денег после продажи на определенный срок, обязательная психиатрическая экспертиза продавца перед сделкой. Все они нуждаются в проработке.Обнадеживающий прецедент в ноябре текущего года создан Верховным судом Якутии, который отказал пенсионерке в возврате проданной ею квартиры. Решающую роль в рассмотрении этого дела сыграла повторная психиатрическая экспертиза, специально проведенная в ином субъекте Российской Федерации. Она подтвердила, что пенсионерка осознавала значение своих действий, психическими расстройствами на момент совершения сделки не страдала, а совершаемые ею действия характеризовались логичной последовательностью.Вместе с тем, принимая во внимание, что количество подобных дел на текущий момент исчисляется тысячами, а судебная практика в основном складывается не в пользу добросовестных покупателей, возникает острая необходимость в формировании руководящей позиции Верховного Суда РФ по делам данной категории, заключил Голышев.
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_424bdb44e15680f524fa8c91eb4c573a.jpg
недвижимость, бизнес, общество , верховный суд
Недвижимость, Бизнес, Общество , Верховный суд
03:03 18.11.2025
 
Покупатели все чаще возвращают квартиры обратно: что происходит

Юрист Голышев объяснил, почему сделки со вторичным жильем отменяют все чаще

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Отечественная судебная система столкнулась с серьезным вызовом, связанным с несовершенством действующего законодательства. Тревожная практика отмены сделок купли-продажи недвижимости на вторичном рынке привлекла широкое внимание общественности. Почему так получилось и что необходимо для решения проблемы, агентству “Прайм” рассказал доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.
“В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные по сделке деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников”, - отметил он.
Проблема усугубляется еще и тем, что нотариальное удостоверение совершаемой сделки, как и ее страхование, не способны обезопасить добросовестного покупателя от “ведомых” продавцов. Они утверждают, что впечатление их вменяемости и осознанности своих действий во время сделки было ошибочным. На самом деле, они находились под влиянием мошенников и теперь хотят вернуть квартиру.
“Сформировавшийся тренд по возврату купленного жилья уже негативно повлиял на вторичный рынок недвижимости и потребовал от законодателя и судебной власти немедленного принятия необходимых мер”, - рассуждает Голышев.
Он признает, что в отечественной юриспруденции пока нет достаточных правовых средств, способных эффективно защитить права добросовестных приобретателей жилья в условиях, когда возникшие у продавца проблемы фактически перекладываются судом на "плечи" покупателя. Но эта проблема не может не иметь своего разрешения.
На этот счет поступают разные предложения. Среди них - обязательная правовая экспертиза сделок с участием нотариуса, заморозка денег после продажи на определенный срок, обязательная психиатрическая экспертиза продавца перед сделкой. Все они нуждаются в проработке.
Обнадеживающий прецедент в ноябре текущего года создан Верховным судом Якутии, который отказал пенсионерке в возврате проданной ею квартиры. Решающую роль в рассмотрении этого дела сыграла повторная психиатрическая экспертиза, специально проведенная в ином субъекте Российской Федерации. Она подтвердила, что пенсионерка осознавала значение своих действий, психическими расстройствами на момент совершения сделки не страдала, а совершаемые ею действия характеризовались логичной последовательностью.
Вместе с тем, принимая во внимание, что количество подобных дел на текущий момент исчисляется тысячами, а судебная практика в основном складывается не в пользу добросовестных покупателей, возникает острая необходимость в формировании руководящей позиции Верховного Суда РФ по делам данной категории, заключил Голышев.
 
