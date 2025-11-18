Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет на фоне неопределенности по ставке ФРС США - 18.11.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне неопределенности по ставке ФРС США
Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне неопределенности в отношении перспектив дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T09:59+0300
2025-11-18T09:59+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне неопределенности в отношении перспектив дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 9.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 64,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,59%, - до 4 009,76 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,75% - до 49,315 доллара за унцию. "Ожидания, что ФРС США снова сократит ставку в следующем месяце, упали до 42% за ночь с максимума почти в 100% вскоре после сентябрьского решения. Это негативно повлияло на интерес инвесторов к золоту", - приводит агентство Рейтер данные статьи аналитиков Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
09:59 18.11.2025
 
Золото дешевеет на фоне неопределенности по ставке ФРС США

Цены на золото снизились до $4009,76 на фоне неопределенности по ставке ФРС США

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне неопределенности в отношении перспектив дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 9.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 64,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,59%, - до 4 009,76 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,75% - до 49,315 доллара за унцию.
"Ожидания, что ФРС США снова сократит ставку в следующем месяце, упали до 42% за ночь с максимума почти в 100% вскоре после сентябрьского решения. Это негативно повлияло на интерес инвесторов к золоту", - приводит агентство Рейтер данные статьи аналитиков Australia and New Zealand Banking Group (ANZ).
Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
 
