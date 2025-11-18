https://1prime.ru/20251118/zoloto-864639038.html

Золото дешевеет на фоне неопределенности по ставке ФРС США

Золото дешевеет на фоне неопределенности по ставке ФРС США

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне неопределенности в отношении перспектив дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 9.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 64,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,59%, - до 4 009,76 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,75% - до 49,315 доллара за унцию. "Ожидания, что ФРС США снова сократит ставку в следующем месяце, упали до 42% за ночь с максимума почти в 100% вскоре после сентябрьского решения. Это негативно повлияло на интерес инвесторов к золоту", - приводит агентство Рейтер данные статьи аналитиков Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.

