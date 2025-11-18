https://1prime.ru/20251118/zoloto-864642504.html

Цена на золото опустилась ниже 4000 долларов впервые с 7 ноября

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается на порядка 1,5%, показатель опустился ниже 4 000 долларов за тройскую унцию впервые с 7 ноября, следует из данных торгов. По состоянию на 10.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 59,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, до 4 014,9 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достигал отметки в 3 997,49 доллара. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 2,48%, до 49,455 доллара.

