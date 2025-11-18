https://1prime.ru/20251118/zoloto-864670807.html
Золото дешевеет во вторник вечером
2025-11-18T19:39+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, рынки оценивают перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, - до 4 047,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,92% - до 50,245 доллара за унцию. По итогам трех предыдущих торговых сессий золото суммарно подешевело более чем на 3%. Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, рынки оценивают перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
снижалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, - до 4 047,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,92% - до 50,245 доллара за унцию.
По итогам трех предыдущих торговых сессий золото суммарно подешевело более чем на 3%.
Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США
за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи.
Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
