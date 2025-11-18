Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет во вторник вечером - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/zoloto-864670807.html
Золото дешевеет во вторник вечером
Золото дешевеет во вторник вечером - 18.11.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет во вторник вечером
Стоимость золота снижается во вторник вечером, рынки оценивают перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США,... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T19:39+0300
2025-11-18T19:39+0300
рынок
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, рынки оценивают перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, - до 4 047,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,92% - до 50,245 доллара за унцию. По итогам трех предыдущих торговых сессий золото суммарно подешевело более чем на 3%. Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
https://1prime.ru/20251118/dollar-864667309.html
https://1prime.ru/20251118/kurs-864664308.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex
Рынок, США, Comex
19:39 18.11.2025
 
Золото дешевеет во вторник вечером

Золото дешевеет четвертую торговую сессию подряд

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером, рынки оценивают перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, - до 4 047,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,92% - до 50,245 доллара за унцию.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Доллар незначительно дешевеет к мировым валютам
18:18
По итогам трех предыдущих торговых сессий золото суммарно подешевело более чем на 3%.
Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи.
Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
ЦБ установил официальные курсы валют на 19 ноября
17:29
 
РынокСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала