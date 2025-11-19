"Аэроэкспресс" полностью покрывает потребности

https://1prime.ru/20251119/aeroekspress-864681417.html

бизнес

москва

аэроэкспресс

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действующий парк компании "Аэроэкспресс" из 17 составов полностью покрывает потребности, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Аэроэкспресс" Андрей Акимов. "На сегодняшний день наш парк полностью покрывает потребности. У "Аэроэкспресса" 18 современных поездов: 11 двухэтажных составов с повышенным уровнем комфорта и вместимости и семь одноэтажных ЭД4МКМ АЭРО — их разрабатывали специально для нас на Демиховском машиностроительном заводе. Это не универсальные поезда, а буквально "пошитые на заказ" под запросы тех, кто едет в аэропорт", - ответил гендиректор на вопрос о планах по покупке новых поездов. По его словам, каждый день на линии работает 14 поездов, еще четыре – на техобслуживании. "Наша задача — не просто довезти в аэропорт, а сделать поездку комфортной: на борту можно подключиться к Wi-Fi и поработать, вкусно перекусить. … В вагонах расположены QR-коды, который ведут на форму обратной связи. Пассажиры могут оставить свои комментарии прямо в пути", - рассказал Акимов. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10.00 мск.

москва

