Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэроэкспресс" полностью покрывает потребности - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/aeroekspress-864681417.html
"Аэроэкспресс" полностью покрывает потребности
"Аэроэкспресс" полностью покрывает потребности - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" полностью покрывает потребности
Действующий парк компании "Аэроэкспресс" из 17 составов полностью покрывает потребности, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Аэроэкспресс"... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T03:00+0300
2025-11-19T03:00+0300
бизнес
москва
аэроэкспресс
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864681417.jpg?1763510426
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действующий парк компании "Аэроэкспресс" из 17 составов полностью покрывает потребности, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Аэроэкспресс" Андрей Акимов. "На сегодняшний день наш парк полностью покрывает потребности. У "Аэроэкспресса" 18 современных поездов: 11 двухэтажных составов с повышенным уровнем комфорта и вместимости и семь одноэтажных ЭД4МКМ АЭРО — их разрабатывали специально для нас на Демиховском машиностроительном заводе. Это не универсальные поезда, а буквально "пошитые на заказ" под запросы тех, кто едет в аэропорт", - ответил гендиректор на вопрос о планах по покупке новых поездов. По его словам, каждый день на линии работает 14 поездов, еще четыре – на техобслуживании. "Наша задача — не просто довезти в аэропорт, а сделать поездку комфортной: на борту можно подключиться к Wi-Fi и поработать, вкусно перекусить. … В вагонах расположены QR-коды, который ведут на форму обратной связи. Пассажиры могут оставить свои комментарии прямо в пути", - рассказал Акимов. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10.00 мск.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, аэроэкспресс, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, МОСКВА, Аэроэкспресс, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
03:00 19.11.2025
 
"Аэроэкспресс" полностью покрывает потребности

Акимов: парк «Аэроэкспресса» полностью покрывает потребности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Действующий парк компании "Аэроэкспресс" из 17 составов полностью покрывает потребности, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Аэроэкспресс" Андрей Акимов.
"На сегодняшний день наш парк полностью покрывает потребности. У "Аэроэкспресса" 18 современных поездов: 11 двухэтажных составов с повышенным уровнем комфорта и вместимости и семь одноэтажных ЭД4МКМ АЭРО — их разрабатывали специально для нас на Демиховском машиностроительном заводе. Это не универсальные поезда, а буквально "пошитые на заказ" под запросы тех, кто едет в аэропорт", - ответил гендиректор на вопрос о планах по покупке новых поездов.
По его словам, каждый день на линии работает 14 поездов, еще четыре – на техобслуживании.
"Наша задача — не просто довезти в аэропорт, а сделать поездку комфортной: на борту можно подключиться к Wi-Fi и поработать, вкусно перекусить. … В вагонах расположены QR-коды, который ведут на форму обратной связи. Пассажиры могут оставить свои комментарии прямо в пути", - рассказал Акимов.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10.00 мск.
 
БизнесМОСКВААэроэкспрессаэропорт Домодедовоаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала