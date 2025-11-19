https://1prime.ru/20251119/aeroekspress-864683745.html
"Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов
"Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов
"Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов, а у пассажиров есть девять способов приобретения проездного документа на рейсы перевозчика в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T05:37+0300
2025-11-19T05:37+0300
2025-11-19T05:37+0300
бизнес
россия
москва
аэроэкспресс
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864683745.jpg?1763519847
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов, а у пассажиров есть девять способов приобретения проездного документа на рейсы перевозчика в столице, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Андрей Акимов.
"От бумаги отказываться не планируем - все-таки кому-то удобнее купить бумажный билет в кассе, автомате или у мобильных кассиров. Есть в этом нечто романтичное: билет как сувенир, как память о поездке", - сказал глава компании.
По его словам, перевозчик выступает за наличие у пассажира выбора на способ покупки билетов. Поэтому компания предлагает сразу девять вариантов: на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", на турникете, по биометрии, в кассах и билетных автоматах, у мобильных кассиров, в терминалах самообслуживания в автобусах, у партнеров (на сайтах или в мобильных приложениях).
"Каждый может выбрать тот формат, который ближе именно ему", - заключил гендиректор.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10.00 мск.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, аэроэкспресс, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэроэкспресс, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
"Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов
Акимов: «Аэроэкспресс» пока не планирует отказываться от бумажных билетов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов, а у пассажиров есть девять способов приобретения проездного документа на рейсы перевозчика в столице, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Андрей Акимов.
"От бумаги отказываться не планируем - все-таки кому-то удобнее купить бумажный билет в кассе, автомате или у мобильных кассиров. Есть в этом нечто романтичное: билет как сувенир, как память о поездке", - сказал глава компании.
По его словам, перевозчик выступает за наличие у пассажира выбора на способ покупки билетов. Поэтому компания предлагает сразу девять вариантов: на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", на турникете, по биометрии, в кассах и билетных автоматах, у мобильных кассиров, в терминалах самообслуживания в автобусах, у партнеров (на сайтах или в мобильных приложениях).
"Каждый может выбрать тот формат, который ближе именно ему", - заключил гендиректор.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10.00 мск.