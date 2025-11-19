Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов - 19.11.2025
"Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов, а у пассажиров есть девять способов приобретения проездного документа на рейсы перевозчика в столице, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Андрей Акимов. "От бумаги отказываться не планируем - все-таки кому-то удобнее купить бумажный билет в кассе, автомате или у мобильных кассиров. Есть в этом нечто романтичное: билет как сувенир, как память о поездке", - сказал глава компании. По его словам, перевозчик выступает за наличие у пассажира выбора на способ покупки билетов. Поэтому компания предлагает сразу девять вариантов: на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", на турникете, по биометрии, в кассах и билетных автоматах, у мобильных кассиров, в терминалах самообслуживания в автобусах, у партнеров (на сайтах или в мобильных приложениях). "Каждый может выбрать тот формат, который ближе именно ему", - заключил гендиректор. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10.00 мск.
05:37 19.11.2025
 
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" пока не планирует отказываться от бумажных билетов, а у пассажиров есть девять способов приобретения проездного документа на рейсы перевозчика в столице, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании Андрей Акимов.
"От бумаги отказываться не планируем - все-таки кому-то удобнее купить бумажный билет в кассе, автомате или у мобильных кассиров. Есть в этом нечто романтичное: билет как сувенир, как память о поездке", - сказал глава компании.
По его словам, перевозчик выступает за наличие у пассажира выбора на способ покупки билетов. Поэтому компания предлагает сразу девять вариантов: на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", на турникете, по биометрии, в кассах и билетных автоматах, у мобильных кассиров, в терминалах самообслуживания в автобусах, у партнеров (на сайтах или в мобильных приложениях).
"Каждый может выбрать тот формат, который ближе именно ему", - заключил гендиректор.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10.00 мск.
 
