https://1prime.ru/20251119/aeroport-864716074.html

Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону

Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону - 19.11.2025, ПРАЙМ

Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону

Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T17:47+0300

2025-11-19T17:47+0300

2025-11-19T17:47+0300

бизнес

россия

рф

ростов-на-дону

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863396208_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_610e00a36f4a3fc720fc35b09138f2bf.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону. Telegram-канал Mash ранее написал, что ростовский аэропорт "Платов" может открыться в десятых числах декабря. По данным Mash, вопрос разграничения полётов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ. "Нет", - ответил Никитин на просьбу РИА Новости подтвердить информацию об открытии в ближайшее время ростовского аэропорта "Платов". "Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно, конечно", - ответил он на вопрос о возможных сроках открытия аэропорта.

https://1prime.ru/20251118/kursk-864647175.html

рф

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ростов-на-дону