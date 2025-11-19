https://1prime.ru/20251119/aeroport-864716074.html
Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону
Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону
2025-11-19T17:47+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону. Telegram-канал Mash ранее написал, что ростовский аэропорт "Платов" может открыться в десятых числах декабря. По данным Mash, вопрос разграничения полётов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ. "Нет", - ответил Никитин на просьбу РИА Новости подтвердить информацию об открытии в ближайшее время ростовского аэропорта "Платов". "Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно, конечно", - ответил он на вопрос о возможных сроках открытия аэропорта.
