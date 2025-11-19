Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону. Telegram-канал Mash ранее написал, что ростовский аэропорт "Платов" может открыться в десятых числах декабря. По данным Mash, вопрос разграничения полётов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ. "Нет", - ответил Никитин на просьбу РИА Новости подтвердить информацию об открытии в ближайшее время ростовского аэропорта "Платов". "Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно, конечно", - ответил он на вопрос о возможных сроках открытия аэропорта.
бизнес, россия, рф, ростов-на-дону
17:47 19.11.2025
 
Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта в Ростове-на-Дону

Никитин не подтвердил информацию об открытии аэропорта Платов в ближайшее время

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин не подтвердил информацию об открытии в ближайшее время аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону.
Telegram-канал Mash ранее написал, что ростовский аэропорт "Платов" может открыться в десятых числах декабря. По данным Mash, вопрос разграничения полётов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ.
"Нет", - ответил Никитин на просьбу РИА Новости подтвердить информацию об открытии в ближайшее время ростовского аэропорта "Платов".
"Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно, конечно", - ответил он на вопрос о возможных сроках открытия аэропорта.
