Корпус реактора установили на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа"
Корпус реактора установлен на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, объявили в ходе официальной церемонии на площадке АЭС. | 19.11.2025, ПРАЙМ
КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Корпус реактора установлен на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, объявили в ходе официальной церемонии на площадке АЭС. "Объявляем о завершении установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа", - сказали в ходе церемонии. В церемонии приняли участие президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин, выступившие в формате видеосвязи.
