Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов
2025-11-19T10:13+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает аффинажными организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, подлинность и легальность которых не подтверждена. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях совершенствования механизма проверки наличия лицензий на добычу драгоценных металлов и иных документов, подтверждающих легальность их происхождения, при совершении сделок с ними. Законопроект запрещает аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, сведения о которых в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) не позволяют обеспечить их прослеживаемость (учет), подтвердить подлинность и легальность происхождения. Исключение сделано лишь для случаев, когда такие драгоценные металлы не подлежат постановке на специальный учет и поступают от собственника или иного лица, владеющего ими на законном основании. Порядок проверки партий драгметаллов для установления их прослеживаемости (учета), а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения через ГИИС ДМДК установит правительство РФ. Проверка наличия лицензии на пользование недрами при поступлении на аффинаж драгоценных металлов, а также размещение сведений об этой лицензии в ГИИС ДМДК будет подтверждать законность их происхождения.
