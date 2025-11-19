Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов - 19.11.2025
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает аффинажными организациям принимать на аффинаж... | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает аффинажными организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, подлинность и легальность которых не подтверждена. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях совершенствования механизма проверки наличия лицензий на добычу драгоценных металлов и иных документов, подтверждающих легальность их происхождения, при совершении сделок с ними. Законопроект запрещает аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, сведения о которых в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) не позволяют обеспечить их прослеживаемость (учет), подтвердить подлинность и легальность происхождения. Исключение сделано лишь для случаев, когда такие драгоценные металлы не подлежат постановке на специальный учет и поступают от собственника или иного лица, владеющего ими на законном основании. Порядок проверки партий драгметаллов для установления их прослеживаемости (учета), а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения через ГИИС ДМДК установит правительство РФ. Проверка наличия лицензии на пользование недрами при поступлении на аффинаж драгоценных металлов, а также размещение сведений об этой лицензии в ГИИС ДМДК будет подтверждать законность их происхождения.
россия, финансы, рф, госдума
РОССИЯ, Финансы, РФ, Госдума
10:13 19.11.2025
 
Комитет Госдумы поддержал запрет на аффинаж драгоценных металлов

В Госдуме поддержали запрет на аффинаж драгоценных металлов

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает аффинажными организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, подлинность и легальность которых не подтверждена.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях совершенствования механизма проверки наличия лицензий на добычу драгоценных металлов и иных документов, подтверждающих легальность их происхождения, при совершении сделок с ними.
Законопроект запрещает аффинажным организациям принимать на аффинаж драгоценные металлы, сведения о которых в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) не позволяют обеспечить их прослеживаемость (учет), подтвердить подлинность и легальность происхождения.
Исключение сделано лишь для случаев, когда такие драгоценные металлы не подлежат постановке на специальный учет и поступают от собственника или иного лица, владеющего ими на законном основании.
Порядок проверки партий драгметаллов для установления их прослеживаемости (учета), а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения через ГИИС ДМДК установит правительство РФ.
Проверка наличия лицензии на пользование недрами при поступлении на аффинаж драгоценных металлов, а также размещение сведений об этой лицензии в ГИИС ДМДК будет подтверждать законность их происхождения.
