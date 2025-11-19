Арбитраж не дал ход иску Альфа-банка к связанным с его "дочкой" структурам
Иск Альфа-банка к ABH Holdings и Belarus остался без движения
Альфа-банк. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил пока без движения иск Альфа-банка о солидарном взыскании с люксембургской ABH Holdings S.A. и кипрской ABH Belarus Limited, связанных с его белорусской "дочкой", более 40,2 миллиона швейцарских франков (около 4,1 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, исковое заявление не принято к рассмотрению из-за нарушений при уплате госпошлины и ввиду отсутствия у суда доказательств направления копии иска ответчику. Устранить процессуальные нарушения истец должен до 15 декабря.
Иск поступил в суд 12 ноября. Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к делу кипрскую ABH Financial Limited и белорусское ЗАО "Альфа-Банк".
ЗАО "Альфа-банк" (Беларусь) входит в структуру консорциума "Альфа-групп" — одного из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов на территории СНГ. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций ЗАО "Альфа-банк", говорится на сайте кредитной организации.
По состоянию на 31 декабря 2024 года, согласно отчетности банка по МСФО, структура акционеров "Альфа-банк" (Беларусь) выглядела следующим образом: ABH Belarus Limited (Кипр) - 64,46%, АО "АБ Холдинг" (Россия) - 33,96%, ООО "А-Лизинг" (Беларусь) - 1,58%.
Арбитражный суд Москвы в октябре удовлетворил иск крупного российского страховщика АО "Альфастрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей.
Иск поступил в суд в августе. В нем было заявлено требование о взыскании задолженности. Более подробно предмет и основания исковых требований в опубликованных материалах дела не уточняются. Разбирательство прошло в закрытом режиме.
По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "Альфастрахованием" и Альфа-банком.