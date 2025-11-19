https://1prime.ru/20251119/alyans-864728512.html
Международный альянс в сфере ИИ расширился до 28 членов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. К Международному альянсу в сфере искусственного интеллекта в этом году присоединились 11 организаций из 11 стран, теперь в его составе 28 членов из 21 государства, говорится в пресс-релизе "Сбера". В среду в Москве проходит конференция банка AI Journey-2025. "На площадке AI Journey 2025 состоялась торжественная церемония присоединения новых участников к Международному альянсу в сфере искусственного интеллекта (AI Alliance Network). В этом году к Альянсу присоединились 11 ассоциаций и исследовательских институтов из 11 стран, представляющих Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и Азию. Таким образом, состав Международного альянса расширился до 28 организаций из 21 страны", - говорится в релизе. Отмечается, что альянс объединяет научные центры, отраслевые ассоциации и технологические организации, которые развивают ИИ на принципах открытости, сотрудничества и ответственности. "Присоединение новых участников к Международному альянсу показывает, что повестка ответственного и открытого развития искусственного интеллекта объединяет страны с разными экономиками, культурами и уровнями технологического развития. Сегодня мы видим, как формируется по-настоящему глобальное профессиональное сообщество, способное вместе отвечать на вызовы и создавать решения, которые приносят пользу людям во всем мире", - отметил председатель наблюдательного совета альянса Александр Ведяхин, чьи слова приводятся в релизе. Он отметил, что это пример того, как искусственный интеллект становится инструментом сотрудничества, а не соперничества. Международный альянс в сфере искусственного интеллекта был создан в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина. Его членами сразу стали 17 отраслевых ассоциаций из 14 стран мира. Его цель - создание площадки для открытого диалога, обмена знаниями и выработки единых принципов ответственного применения ИИ. "Альянс объединяет организации, которые развивают технологии в промышленности, образовании, науке, здравоохранении и государственном управлении. Участники сотрудничают по направлениям этики ИИ, образовательных стандартов, оценки качества моделей и трансфера технологий", - сообщается в материалах.
