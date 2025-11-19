https://1prime.ru/20251119/amazon-864702233.html
Суд отклонил иск Amazon об отмене мер усиленного надзора ЕК
Суд отклонил иск Amazon об отмене мер усиленного надзора ЕК - 19.11.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск Amazon об отмене мер усиленного надзора ЕК
Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск компании Amazon об отмене применяемых к ней на территории ЕС мер усиленного надзора Еврокомиссии, следует из... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T13:39+0300
2025-11-19T13:39+0300
2025-11-19T13:39+0300
мировая экономика
люксембург
рф
ес
amazon
alphabet
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск компании Amazon об отмене применяемых к ней на территории ЕС мер усиленного надзора Еврокомиссии, следует из опубликованного в среду решения суда. Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии. "Суд общей юрисдикции Европейского Союза отклоняет иск", - говорится в заявлении суда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251103/amazon-864186831.html
люксембург
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_513:0:2400:1415_1920x0_80_0_0_12ce0bbc0d6920ed3efc1f5fe8102e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, люксембург, рф, ес, amazon, alphabet
Мировая экономика, ЛЮКСЕМБУРГ, РФ, ЕС, Amazon, Alphabet
Суд отклонил иск Amazon об отмене мер усиленного надзора ЕК
Суд ЕС отклонил иск Amazon об отмене мер усиленного надзора ЕК
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск компании Amazon об отмене применяемых к ней на территории ЕС мер усиленного надзора Еврокомиссии, следует из опубликованного в среду решения суда.
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
"Суд общей юрисдикции Европейского Союза отклоняет иск", - говорится в заявлении суда.
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.