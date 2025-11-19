Суд отклонил иск Amazon об отмене мер усиленного надзора ЕК

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-19T13:39+0300
2025-11-19T13:39+0300
мировая экономика
люксембург
рф
ес
amazon
alphabet
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск компании Amazon об отмене применяемых к ней на территории ЕС мер усиленного надзора Еврокомиссии, следует из опубликованного в среду решения суда. Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии. "Суд общей юрисдикции Европейского Союза отклоняет иск", - говорится в заявлении суда.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
мировая экономика, люксембург, рф, ес, amazon, alphabet
Мировая экономика, ЛЮКСЕМБУРГ, РФ, ЕС, Amazon, Alphabet
13:39 19.11.2025
 
© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© Unsplash/Markus Spiske
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск компании Amazon об отмене применяемых к ней на территории ЕС мер усиленного надзора Еврокомиссии, следует из опубликованного в среду решения суда.
Еврокомиссия в рамках закона о цифровых рынках (DMA) определила ряд фирм, включая Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы: они попали под прямой надзор Еврокомиссии. За нарушение ими обязательств в рамках DMA предусмотрены крупные штрафы, а в случае систематического нарушения их могут обязать продать свой бизнес в ЕС. В связи с этим компания Amazon подала иск в Суд ЕС, требуя отменить применяемые к ней меры повышенного контроля Еврокомиссии.
"Суд общей юрисдикции Европейского Союза отклоняет иск", - говорится в заявлении суда.
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ
3 ноября, 18:07
Amazon и OpenAI договорились о партнерстве в развитии ИИ
3 ноября, 18:07
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Мировая экономикаЛЮКСЕМБУРГРФЕСAmazonAlphabet
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
