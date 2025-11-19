https://1prime.ru/20251119/avia-864728930.html
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
Авиакомпания "Азимут" в марте 2026 года начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба авиакомпании. | 19.11.2025, ПРАЙМ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" в марте 2026 года начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Авиакомпания "Азимут" развивает маршрутную сеть из международного аэропорта Сочи и информирует о начале полетов в Эр-Рияд", - говорится в сообщении. Авиарейсы в столицу королевства Саудовская Аравия авиаперевозчик юга России начинает выполнять с 28 марта 2026 года дважды в неделю по средам и воскресеньям.
