"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Азимут" начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд в марте 2026 года
2025-11-19T23:33+0300
2025-11-19T23:33+0300
бизнес
сочи
эр-рияд
саудовская аравия
азимут
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" в марте 2026 года начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Авиакомпания "Азимут" развивает маршрутную сеть из международного аэропорта Сочи и информирует о начале полетов в Эр-Рияд", - говорится в сообщении. Авиарейсы в столицу королевства Саудовская Аравия авиаперевозчик юга России начинает выполнять с 28 марта 2026 года дважды в неделю по средам и воскресеньям.
сочи
эр-рияд
саудовская аравия
бизнес, сочи, эр-рияд, саудовская аравия, азимут
Бизнес, СОЧИ, Эр-Рияд, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Азимут
23:33 19.11.2025
 
© РИА Новости . Пивов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Азимут"
Самолет авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Самолет авиакомпании "Азимут". Архивное фото
© РИА Новости . Пивов
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Азимут" в марте 2026 года начнет полеты из Сочи в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Авиакомпания "Азимут" развивает маршрутную сеть из международного аэропорта Сочи и информирует о начале полетов в Эр-Рияд", - говорится в сообщении.
Авиарейсы в столицу королевства Саудовская Аравия авиаперевозчик юга России начинает выполнять с 28 марта 2026 года дважды в неделю по средам и воскресеньям.
БизнесСОЧИЭр-РиядСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАзимут
 
 
