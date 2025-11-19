СМИ рассказали, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
"Ведомости": АГР вложит около 90 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen
Сборочный цех автомобильного завода. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Холдинг "АГР" вложит около 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen, пишут "Ведомости".
В материале отмечается, что холдинг вложит в завод в Шушарах 37,1 миллиарда рублей, в Калужской области — 50,6 миллиарда рублей.
"АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов", — говорится в публикации.
"Ведомости" со ссылкой на источники пишут, что холдинг взял кредит в "Сбере" и Газпромбанке около ста миллиардов рублей.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров в октябре заявлял, что меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте.
