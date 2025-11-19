Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.11.2025
СМИ рассказали, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
СМИ рассказали, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen - 19.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
Холдинг "АГР" вложит около 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen, пишут "Ведомости".В материале отмечается, что холдинг вложит в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Холдинг "АГР" вложит около 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen, пишут "Ведомости".В материале отмечается, что холдинг вложит в завод в Шушарах 37,1 миллиарда рублей, в Калужской области — 50,6 миллиарда рублей."АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов", — говорится в публикации."Ведомости" со ссылкой на источники пишут, что холдинг взял кредит в "Сбере" и Газпромбанке около ста миллиардов рублей.Первый вице-премьер России Денис Мантуров в октябре заявлял, что меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте.
16:47 19.11.2025
 
СМИ рассказали, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen

"Ведомости": АГР вложит около 90 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Холдинг "АГР" вложит около 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen, пишут "Ведомости".

В материале отмечается, что холдинг вложит в завод в Шушарах 37,1 миллиарда рублей, в Калужской области — 50,6 миллиарда рублей.
"АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов", — говорится в публикации.

"Ведомости" со ссылкой на источники пишут, что холдинг взял кредит в "Сбере" и Газпромбанке около ста миллиардов рублей.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в октябре заявлял, что меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте.
Российские дилеры ожидают снижения продаж новых авто
17 ноября, 11:46
