СМИ рассказали, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen

СМИ рассказали, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen

2025-11-19T16:47+0300

2025-11-19T16:47+0300

2025-11-19T16:47+0300

россия

агр

general motors

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Холдинг "АГР" вложит около 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen, пишут "Ведомости".В материале отмечается, что холдинг вложит в завод в Шушарах 37,1 миллиарда рублей, в Калужской области — 50,6 миллиарда рублей."АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов", — говорится в публикации."Ведомости" со ссылкой на источники пишут, что холдинг взял кредит в "Сбере" и Газпромбанке около ста миллиардов рублей.Первый вице-премьер России Денис Мантуров в октябре заявлял, что меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте.

