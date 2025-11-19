https://1prime.ru/20251119/azarov-864710973.html

Азаров рассказал, кто руководил коррупционными схемами на Украине

Азаров рассказал, кто руководил коррупционными схемами на Украине - 19.11.2025, ПРАЙМ

Азаров рассказал, кто руководил коррупционными схемами на Украине

Коррупционный скандал на Украине показал, что все эти схемы возглавлялись лично Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком, заявил в... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T16:31+0300

2025-11-19T16:31+0300

2025-11-19T16:31+0300

украина

владимир зеленский

николай азаров

набу

рада

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/76587/89/765878920_0:44:1500:888_1920x0_80_0_0_0a0c4ae8cc551a394be0c07c78a81762.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Коррупционный скандал на Украине показал, что все эти схемы возглавлялись лично Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. "Сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и (руководителем его офиса Андреем - ред.) Ермаком", - сказал он. Азаров утверждает, что Ермак не мог действовать без одобрения со стороны Зеленского, который был в курсе дел своего "ближайшего помощника". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

https://1prime.ru/20251119/sabah-864693060.html

https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864698095.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, николай азаров, набу, рада, энергоатом