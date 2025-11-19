Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились подробности по делу затонувшего в Хугарде батискафа
Появились подробности по делу затонувшего в Хугарде батискафа - 19.11.2025, ПРАЙМ
Появились подробности по делу затонувшего в Хугарде батискафа
Защита капитана затонувшей в Хургаде в конце марта туристической подлодки, в которой погибли семеро россиян, просит создать независимую техническую комиссию для | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T08:45+0300
2025-11-19T08:45+0300
бизнес
россия
хургада
рф
КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Защита капитана затонувшей в Хургаде в конце марта туристической подлодки, в которой погибли семеро россиян, просит создать независимую техническую комиссию для установления причин катастрофы, сообщил РИА Новости египетский судебный источник. "Группа защиты капитана заявляла о необходимости создания независимой инженерно-технической комиссии для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту", - сказал источник. Ранее адвокат капитана туристической подлодки сообщал египетским СМИ, что его подзащитный еще до злополучного инцидента неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян. В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
хургада
рф
бизнес, россия, хургада, рф
Бизнес, РОССИЯ, Хургада, РФ
08:45 19.11.2025
 
Появились подробности по делу затонувшего в Хугарде батискафа

Защита капитана затонувшего в Хургаде батискафа просит создать комиссию

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкХургада, Египет
Хургада, Египет - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Хургада, Египет. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
КАИР, 19 ноя - ПРАЙМ. Защита капитана затонувшей в Хургаде в конце марта туристической подлодки, в которой погибли семеро россиян, просит создать независимую техническую комиссию для установления причин катастрофы, сообщил РИА Новости египетский судебный источник.
"Группа защиты капитана заявляла о необходимости создания независимой инженерно-технической комиссии для проверки батискафа и подготовки беспристрастного отчета, разъясняющего настоящие обстоятельства, приведшие к инциденту", - сказал источник.
Ранее адвокат капитана туристической подлодки сообщал египетским СМИ, что его подзащитный еще до злополучного инцидента неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа и просил провести техническое обслуживание судна, однако компания-владелец не ответила на запросы.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
