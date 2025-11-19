"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере безопасности

https://1prime.ru/20251119/bezopasnost-864704855.html

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере информационной безопасности, сообщает "Транснефть". "ПАО "Транснефть" и ПАО "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия угрозам информационной безопасности. Торжественная церемония состоялась в рамках SOC Forum 2025", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили директор департамента информационной безопасности "Транснефти" Михаил Наумов и вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности "Ростелекома" Алексей Чугунов. Взаимодействие сторон в рамках соглашения будет ориентировано на предупреждение, обнаружение и реагирование на компьютерные атаки и иные угрозы информационной безопасности, а также ликвидацию их последствий. "Для компании "Транснефть" непрерывность и безопасность деятельности – главный приоритет. Мы намерены расширять взаимодействие с партнерами, укреплять экспертные компетенции и совместно формировать передовые отраслевые практики по обеспечению информационной безопасности", – прокомментировал Наумов.

