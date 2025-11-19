Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере безопасности - 19.11.2025
https://1prime.ru/20251119/bezopasnost-864704855.html
"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере безопасности
"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере безопасности - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере безопасности
"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере информационной безопасности, сообщает "Транснефть". | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:52+0300
2025-11-19T14:52+0300
технологии
транснефть
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере информационной безопасности, сообщает "Транснефть". "ПАО "Транснефть" и ПАО "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия угрозам информационной безопасности. Торжественная церемония состоялась в рамках SOC Forum 2025", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили директор департамента информационной безопасности "Транснефти" Михаил Наумов и вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности "Ростелекома" Алексей Чугунов. Взаимодействие сторон в рамках соглашения будет ориентировано на предупреждение, обнаружение и реагирование на компьютерные атаки и иные угрозы информационной безопасности, а также ликвидацию их последствий. "Для компании "Транснефть" непрерывность и безопасность деятельности – главный приоритет. Мы намерены расширять взаимодействие с партнерами, укреплять экспертные компетенции и совместно формировать передовые отраслевые практики по обеспечению информационной безопасности", – прокомментировал Наумов.
https://1prime.ru/20250917/rostelekom-862395608.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
технологии, транснефть, ростелеком
Технологии, Транснефть, Ростелеком
14:52 19.11.2025
 
"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере безопасности

«Транснефть» и «Ростелеком» подписали соглашение по информационной безопасности

© РИА Новости . Евгений Биятов
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Стенд компании "Транснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ТехнологииТранснефтьРостелеком
 
 
