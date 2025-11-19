Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Львове зафиксировали блэкаут - 19.11.2025
Во Львове зафиксировали блэкаут
Львов впервые за последние месяцы столкнулся с полным отключением электричества, пишет украинское издание "Страна.ua".
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Львов впервые за последние месяцы столкнулся с полным отключением электричества, пишет украинское издание "Страна.ua"."Всей остальной стране сегодня также значительно ужесточили графики. Так, в Киеве сейчас отключены три группы из шести", — подчеркивается в сообщении.Масштабные и продолжительные отключения света начались на территории Украины 10 октября. Украинские власти заявили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала сложившуюся в стране ситуацию крайне сложной.К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако уже с 13 октября власти снова начали применять аварииные графики отключения электроэнергии.
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Львов впервые за последние месяцы столкнулся с полным отключением электричества, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Всей остальной стране сегодня также значительно ужесточили графики. Так, в Киеве сейчас отключены три группы из шести", — подчеркивается в сообщении.
Масштабные и продолжительные отключения света начались на территории Украины 10 октября. Украинские власти заявили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала сложившуюся в стране ситуацию крайне сложной.
К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако уже с 13 октября власти снова начали применять аварииные графики отключения электроэнергии.
