https://1prime.ru/20251119/blekaut-864729076.html

Во Львове зафиксировали блэкаут

Во Львове зафиксировали блэкаут - 19.11.2025, ПРАЙМ

Во Львове зафиксировали блэкаут

Львов впервые за последние месяцы столкнулся с полным отключением электричества, пишет украинское издание "Страна.ua". | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T23:34+0300

2025-11-19T23:34+0300

2025-11-19T23:34+0300

в мире

украина

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d866a941fb4403ea9a598a856660bafc.jpg

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Львов впервые за последние месяцы столкнулся с полным отключением электричества, пишет украинское издание "Страна.ua"."Всей остальной стране сегодня также значительно ужесточили графики. Так, в Киеве сейчас отключены три группы из шести", — подчеркивается в сообщении.Масштабные и продолжительные отключения света начались на территории Украины 10 октября. Украинские власти заявили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала сложившуюся в стране ситуацию крайне сложной.К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако уже с 13 октября власти снова начали применять аварииные графики отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20251113/ukraina-864515820.html

https://1prime.ru/20251014/klichko-863477223.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, киев