Во Львове зафиксировали блэкаут
Во Львове зафиксировали блэкаут - 19.11.2025, ПРАЙМ
Во Львове зафиксировали блэкаут
Львов впервые за последние месяцы столкнулся с полным отключением электричества, пишет украинское издание "Страна.ua". | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T23:34+0300
2025-11-19T23:34+0300
2025-11-19T23:34+0300
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Львов впервые за последние месяцы столкнулся с полным отключением электричества, пишет украинское издание "Страна.ua"."Всей остальной стране сегодня также значительно ужесточили графики. Так, в Киеве сейчас отключены три группы из шести", — подчеркивается в сообщении.Масштабные и продолжительные отключения света начались на территории Украины 10 октября. Украинские власти заявили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала сложившуюся в стране ситуацию крайне сложной.К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако уже с 13 октября власти снова начали применять аварииные графики отключения электроэнергии.
Во Львове зафиксировали блэкаут
Львов остался без электричества впервые за несколько месяцев