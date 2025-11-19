https://1prime.ru/20251119/dfo-864700612.html

Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО

Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО - 19.11.2025, ПРАЙМ

Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО

Крупные энергопотребители, такие как металлургические компании, рассматривают возможность инвестирования в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке,... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T13:06+0300

2025-11-19T13:06+0300

2025-11-19T13:06+0300

россия

дальний восток

хабаровский край

госдума

минвостокразвития

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/82504/85/825048527_0:28:1475:857_1920x0_80_0_0_6fc2753ca19f86dcbef0b2eb679bc240.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупные энергопотребители, такие как металлургические компании, рассматривают возможность инвестирования в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко в ходе выступления в Госдуме. "Вся наша совместная деятельность вместе с Минвостокразвития направлена на поиск инструментов, которые способствовали бы опережающему вводу новых энергетических мощностей. Этому мы посвящаем работу как в техническом и экономическом планах, так и по поводу привлечения тех или иных инвесторов. Мы сейчас проводим работу с медной компанией, которая готова рассмотреть возможность строительства более гигаватта мощностей на территории Хабаровского края, так и с "Алросой", и с другими различными инвесторами. Нам это очень интересно, это действительно вызов, который мы должны преодолеть и решить", - сказал он. Он добавил, что в целом в энергетику Дальнего Востока необходимо привлечь инвестиции в размере 4,5 триллиона рублей в генерацию и более 1 триллионов рублей в электросетевое хозяйство. В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года прописано, что необходимо увеличить мощность энергообъектов на Дальнем Востоке с 17,5 ГВт до 34 ГВт, то есть практически в два раза, пояснил Конюшенко.

https://1prime.ru/20251104/dfo-864211095.html

дальний восток

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, хабаровский край, госдума, минвостокразвития, алроса