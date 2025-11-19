https://1prime.ru/20251119/dfo-864700612.html
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО - 19.11.2025, ПРАЙМ
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО
Крупные энергопотребители, такие как металлургические компании, рассматривают возможность инвестирования в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке,... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T13:06+0300
2025-11-19T13:06+0300
2025-11-19T13:06+0300
россия
дальний восток
хабаровский край
госдума
минвостокразвития
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/82504/85/825048527_0:28:1475:857_1920x0_80_0_0_6fc2753ca19f86dcbef0b2eb679bc240.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупные энергопотребители, такие как металлургические компании, рассматривают возможность инвестирования в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко в ходе выступления в Госдуме. "Вся наша совместная деятельность вместе с Минвостокразвития направлена на поиск инструментов, которые способствовали бы опережающему вводу новых энергетических мощностей. Этому мы посвящаем работу как в техническом и экономическом планах, так и по поводу привлечения тех или иных инвесторов. Мы сейчас проводим работу с медной компанией, которая готова рассмотреть возможность строительства более гигаватта мощностей на территории Хабаровского края, так и с "Алросой", и с другими различными инвесторами. Нам это очень интересно, это действительно вызов, который мы должны преодолеть и решить", - сказал он. Он добавил, что в целом в энергетику Дальнего Востока необходимо привлечь инвестиции в размере 4,5 триллиона рублей в генерацию и более 1 триллионов рублей в электросетевое хозяйство. В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года прописано, что необходимо увеличить мощность энергообъектов на Дальнем Востоке с 17,5 ГВт до 34 ГВт, то есть практически в два раза, пояснил Конюшенко.
https://1prime.ru/20251104/dfo-864211095.html
дальний восток
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82504/85/825048527_0:0:1473:1105_1920x0_80_0_0_c6947a2afb71f8f81d64cba4b9a62da5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, хабаровский край, госдума, минвостокразвития, алроса
РОССИЯ, Дальний Восток, Хабаровский край, Госдума, Минвостокразвития, Алроса
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО
Металлургические компании могут инвестировать в строительство энергообъектов в ДФО