Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО - 19.11.2025
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО - 19.11.2025
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО
Крупные энергопотребители, такие как металлургические компании, рассматривают возможность инвестирования в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке
2025-11-19T13:06+0300
2025-11-19T13:06+0300
россия
дальний восток
хабаровский край
госдума
минвостокразвития
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/82504/85/825048527_0:28:1475:857_1920x0_80_0_0_6fc2753ca19f86dcbef0b2eb679bc240.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупные энергопотребители, такие как металлургические компании, рассматривают возможность инвестирования в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко в ходе выступления в Госдуме. "Вся наша совместная деятельность вместе с Минвостокразвития направлена на поиск инструментов, которые способствовали бы опережающему вводу новых энергетических мощностей. Этому мы посвящаем работу как в техническом и экономическом планах, так и по поводу привлечения тех или иных инвесторов. Мы сейчас проводим работу с медной компанией, которая готова рассмотреть возможность строительства более гигаватта мощностей на территории Хабаровского края, так и с "Алросой", и с другими различными инвесторами. Нам это очень интересно, это действительно вызов, который мы должны преодолеть и решить", - сказал он. Он добавил, что в целом в энергетику Дальнего Востока необходимо привлечь инвестиции в размере 4,5 триллиона рублей в генерацию и более 1 триллионов рублей в электросетевое хозяйство. В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года прописано, что необходимо увеличить мощность энергообъектов на Дальнем Востоке с 17,5 ГВт до 34 ГВт, то есть практически в два раза, пояснил Конюшенко.
дальний восток
хабаровский край
россия, дальний восток, хабаровский край, госдума, минвостокразвития, алроса
РОССИЯ, Дальний Восток, Хабаровский край, Госдума, Минвостокразвития, Алроса
13:06 19.11.2025
 
Крупные энергопотребители рассматривают возможность инвестиций в ДФО

Металлургические компании могут инвестировать в строительство энергообъектов в ДФО

© Фото : Duke UniversityТЭС
ТЭС - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
ТЭС. Архивное фото
© Фото : Duke University
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупные энергопотребители, такие как металлургические компании, рассматривают возможность инвестирования в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке, заявил замминистра энергетики Петр Конюшенко в ходе выступления в Госдуме.
"Вся наша совместная деятельность вместе с Минвостокразвития направлена на поиск инструментов, которые способствовали бы опережающему вводу новых энергетических мощностей. Этому мы посвящаем работу как в техническом и экономическом планах, так и по поводу привлечения тех или иных инвесторов. Мы сейчас проводим работу с медной компанией, которая готова рассмотреть возможность строительства более гигаватта мощностей на территории Хабаровского края, так и с "Алросой", и с другими различными инвесторами. Нам это очень интересно, это действительно вызов, который мы должны преодолеть и решить", - сказал он.
Он добавил, что в целом в энергетику Дальнего Востока необходимо привлечь инвестиции в размере 4,5 триллиона рублей в генерацию и более 1 триллионов рублей в электросетевое хозяйство.
В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года прописано, что необходимо увеличить мощность энергообъектов на Дальнем Востоке с 17,5 ГВт до 34 ГВт, то есть практически в два раза, пояснил Конюшенко.
РОССИЯ, Дальний Восток, Хабаровский край, Госдума, Минвостокразвития, Алроса
 
 
Заголовок открываемого материала