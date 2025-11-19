https://1prime.ru/20251119/dnr-864690268.html

В ДНР задержали мужчину по подозрению в подготовке к теракту

ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Мужчина задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их представителям ГУР МО Украины через мессенджер Telegram", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что задержанный следил за высокопоставленным сотрудником регионального органа государственной власти с целью осуществления террористического акта. Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и госизмене.

