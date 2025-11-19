Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР задержали мужчину по подозрению в подготовке к теракту - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/dnr-864690268.html
В ДНР задержали мужчину по подозрению в подготовке к теракту
В ДНР задержали мужчину по подозрению в подготовке к теракту - 19.11.2025, ПРАЙМ
В ДНР задержали мужчину по подозрению в подготовке к теракту
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T09:46+0300
2025-11-19T09:46+0300
общество
россия
украина
фсб
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg
ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Мужчина задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их представителям ГУР МО Украины через мессенджер Telegram", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что задержанный следил за высокопоставленным сотрудником регионального органа государственной власти с целью осуществления террористического акта. Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и госизмене.
https://1prime.ru/20251119/svyaschennik-864688563.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49df691dca6de47879cdd00a27371004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, фсб, telegram
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, Telegram
09:46 19.11.2025
 
В ДНР задержали мужчину по подозрению в подготовке к теракту

В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Мужчина задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их представителям ГУР МО Украины через мессенджер Telegram", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанный следил за высокопоставленным сотрудником регионального органа государственной власти с целью осуществления террористического акта.
Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и госизмене.
Человек в наручниках - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Священник, задержанный за вербовку в "РДК"* на Кубани, признал вину
09:05
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАФСБTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала