Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость доллара к иене впервые с января поднялась выше 156 иен - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251119/dollar-864717504.html
Стоимость доллара к иене впервые с января поднялась выше 156 иен
Стоимость доллара к иене впервые с января поднялась выше 156 иен - 19.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к иене впервые с января поднялась выше 156 иен
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером, курс к иене впервые с конца января поднялся выше 156 иен за доллар, свидетельствуют... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T18:00+0300
2025-11-19T18:00+0300
экономика
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fb7e2522c3f3d3b3388734900066578.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером, курс к иене впервые с конца января поднялся выше 156 иен за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск курс доллара к иене поднимался до 156,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 155,48 иены за доллар. Показатель впервые с 27 января находится выше отметки в 156 иен. Курс евро к доллару на 17.50 мск снижался до 1,1559 доллара с 1,1581 доллара за евро на предыдущем закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,28% - до 99,87 пункта. "Риск интервенции явно возрастает. Очевидно, что существует некоторая озабоченность по поводу текущей слабости иены", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики DZ Bank Соню Мартен (Sonja Marten). В среду были опубликованы данные о дефиците торгового баланса США. В августе показатель снизился к июлю сильнее ожиданий - до 59,6 миллиарда долларов. Позднее Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует протокол по итогам своего прошедшего октябрьского заседания. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно возможных дальнейших действий регулятора. Следующее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря; по данным CME Group, опрошенные аналитики примерно одинаково оценивают возможности сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,75-4% и ее понижения на 25 базисных пунктов.
https://1prime.ru/20251119/kurs-864716913.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94796ad84b950bb4784d06c2e255cb4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
18:00 19.11.2025
 
Стоимость доллара к иене впервые с января поднялась выше 156 иен

Курс доллара к иене поднялся выше 156 иен впервые с конца января

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Купюра доллара США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером, курс к иене впервые с конца января поднялся выше 156 иен за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 мск курс доллара к иене поднимался до 156,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 155,48 иены за доллар. Показатель впервые с 27 января находится выше отметки в 156 иен.
Курс евро к доллару на 17.50 мск снижался до 1,1559 доллара с 1,1581 доллара за евро на предыдущем закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,28% - до 99,87 пункта.
"Риск интервенции явно возрастает. Очевидно, что существует некоторая озабоченность по поводу текущей слабости иены", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики DZ Bank Соню Мартен (Sonja Marten).
В среду были опубликованы данные о дефиците торгового баланса США. В августе показатель снизился к июлю сильнее ожиданий - до 59,6 миллиарда долларов.
Позднее Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует протокол по итогам своего прошедшего октябрьского заседания. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно возможных дальнейших действий регулятора.
Следующее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря; по данным CME Group, опрошенные аналитики примерно одинаково оценивают возможности сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,75-4% и ее понижения на 25 базисных пунктов.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
ЦБ установил официальные курсы валют на 20 ноября
17:53
 
ЭкономикаРынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала