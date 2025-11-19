https://1prime.ru/20251119/dollar-864717504.html

Стоимость доллара к иене впервые с января поднялась выше 156 иен

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером, курс к иене впервые с конца января поднялся выше 156 иен за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск курс доллара к иене поднимался до 156,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 155,48 иены за доллар. Показатель впервые с 27 января находится выше отметки в 156 иен. Курс евро к доллару на 17.50 мск снижался до 1,1559 доллара с 1,1581 доллара за евро на предыдущем закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,28% - до 99,87 пункта. "Риск интервенции явно возрастает. Очевидно, что существует некоторая озабоченность по поводу текущей слабости иены", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики DZ Bank Соню Мартен (Sonja Marten). В среду были опубликованы данные о дефиците торгового баланса США. В августе показатель снизился к июлю сильнее ожиданий - до 59,6 миллиарда долларов. Позднее Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует протокол по итогам своего прошедшего октябрьского заседания. Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно возможных дальнейших действий регулятора. Следующее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря; по данным CME Group, опрошенные аналитики примерно одинаково оценивают возможности сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,75-4% и ее понижения на 25 базисных пунктов.

