В ЕАО открыли первую вертолетную площадку для санитарной авиации
2025-11-19T04:00+0300
2025-11-19T04:00+0300
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Первую вертолётную площадку для санитарной авиации открыли в Еврейской автономной области, сообщает правительство региона. "В Биробиджане открыта первая в Еврейской автономной области вертолетная площадка, полностью соответствующая федеральным авиационным требованиям. Новый объект, размещенный на территории инфекционной больницы, стал важным элементом региональной системы экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Как отметили власти, объект позволяет значительно сократить время доставки в больницу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. "Развитие санитарной авиации поможет в спасении пациентов, находящихся в критическом состоянии – с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и осложнениями болезней, угрожающими жизни. Серьезным подспорьем станет строительство у нас собственного аэропорта, которое мы обсудили на встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным", – подчеркнула губернатор ЕАО Мария Костюк. Компания HADS из Санкт‑Петербурга построила площадку за 28 миллионов рублей. Эксплуатирует объект областная станция скорой помощи. На 2025 год контракт на санитарную авиацию подписан с "Вектором". Для санитарных вылетов в настоящий момент используется вертолет, базирующийся в Хабаровске. В этом году медики выполнили 49 заданий. Первым пациентом, к которому направилась бригада санитарной авиации территориального центра медицины катастроф, стал житель Амурзета с кардиологическим заболеванием. Медики на месте определят, в какую больницу необходимо доставить больного. В ЕАО продолжится строительство вертолётных площадок во всех районах автономии в рамках Стратегии развития санитарной авиации и федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико‑санитарной помощи". Уже определены участки в 15‑минутной доступности от медучреждений, пригодные для круглосуточных взлётов и посадок. В настоящий момент уже начато строительство в Облучье, а в Теплоозерске, Смидовиче, Николаевке, Амурзете и Ленинском подготовлена документация. Основные маршруты полетов пройдут от районных больниц к областной, и от областной больницы до Хабаровска.
Бизнес, Экономика, Общество , Хабаровск
04:00 19.11.2025
 
В ЕАО открыли первую вертолетную площадку для санитарной авиации

В ЕАО открыли первую вертолетную площадку для санитарной авиации

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Первую вертолётную площадку для санитарной авиации открыли в Еврейской автономной области, сообщает правительство региона.
"В Биробиджане открыта первая в Еврейской автономной области вертолетная площадка, полностью соответствующая федеральным авиационным требованиям. Новый объект, размещенный на территории инфекционной больницы, стал важным элементом региональной системы экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как отметили власти, объект позволяет значительно сократить время доставки в больницу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.
"Развитие санитарной авиации поможет в спасении пациентов, находящихся в критическом состоянии – с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и осложнениями болезней, угрожающими жизни. Серьезным подспорьем станет строительство у нас собственного аэропорта, которое мы обсудили на встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным", – подчеркнула губернатор ЕАО Мария Костюк.
Компания HADS из Санкт‑Петербурга построила площадку за 28 миллионов рублей. Эксплуатирует объект областная станция скорой помощи. На 2025 год контракт на санитарную авиацию подписан с "Вектором".
Для санитарных вылетов в настоящий момент используется вертолет, базирующийся в Хабаровске. В этом году медики выполнили 49 заданий.
Первым пациентом, к которому направилась бригада санитарной авиации территориального центра медицины катастроф, стал житель Амурзета с кардиологическим заболеванием. Медики на месте определят, в какую больницу необходимо доставить больного.
В ЕАО продолжится строительство вертолётных площадок во всех районах автономии в рамках Стратегии развития санитарной авиации и федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико‑санитарной помощи". Уже определены участки в 15‑минутной доступности от медучреждений, пригодные для круглосуточных взлётов и посадок. В настоящий момент уже начато строительство в Облучье, а в Теплоозерске, Смидовиче, Николаевке, Амурзете и Ленинском подготовлена документация. Основные маршруты полетов пройдут от районных больниц к областной, и от областной больницы до Хабаровска.
 
Заголовок открываемого материала