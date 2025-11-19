Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях - 19.11.2025
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях - 19.11.2025, ПРАЙМ
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях
Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) предложила уравнять регуляторные нормы для предприятий общественного питания и торговых сетей, продающих... | 19.11.2025, ПРАЙМ
бизнес
общество
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) предложила уравнять регуляторные нормы для предприятий общественного питания и торговых сетей, продающих готовую еду, сообщает РБК.В материале уточняется, что президент объединения Игорь Бухаров в ноябре направил письмо с соответствующей просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину. В обращении была озвучена обеспокоенность тем, что готовая еда, реализуемая в торговых сетях, становится всё более популярной, тогда как для таких точек действуют менее строгие нормы по сравнению с традиционными заведениями общественного питания. "Мы убеждены, что готовая еда, реализуемая в торговых залах, по сути, является продукцией общественного питания", — приводит фрагмент письма издание.Издание приводит мнение авторов обращения, согласно которому низкая стоимость такой еды для покупателей объясняется не только экономией на массовом производстве и реализации, но также отсутствием жёстких требований к оснащению, помещениям и соблюдению определённых процедур. Это приводит к формированию неравных условий конкуренции, говорится в тексте письма.
бизнес, общество , вячеслав володин, госдума
Бизнес, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
17:17 19.11.2025
 
Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях

Рестораторы обратились в Госдуму из-за нечестной конкуренции с готовой едой в ТЦ

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Готовая еда в супермаркете "Зеленый Перекресток". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) предложила уравнять регуляторные нормы для предприятий общественного питания и торговых сетей, продающих готовую еду, сообщает РБК.
В материале уточняется, что президент объединения Игорь Бухаров в ноябре направил письмо с соответствующей просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину. В обращении была озвучена обеспокоенность тем, что готовая еда, реализуемая в торговых сетях, становится всё более популярной, тогда как для таких точек действуют менее строгие нормы по сравнению с традиционными заведениями общественного питания.
"Мы убеждены, что готовая еда, реализуемая в торговых залах, по сути, является продукцией общественного питания", — приводит фрагмент письма издание.
Издание приводит мнение авторов обращения, согласно которому низкая стоимость такой еды для покупателей объясняется не только экономией на массовом производстве и реализации, но также отсутствием жёстких требований к оснащению, помещениям и соблюдению определённых процедур. Это приводит к формированию неравных условий конкуренции, говорится в тексте письма.
"Лента" создала новую бизнес-структуру для производства готовой еды
"Лента" создала новую бизнес-структуру для производства готовой еды
11 ноября, 10:41
 
Бизнес Общество Вячеслав Володин Госдума
 
 
