Рестораторы пожаловались в Госдуму из-за готовой еды в торговых сетях
© РИА Новости
Готовая еда в супермаркете "Зеленый Перекресток". Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) предложила уравнять регуляторные нормы для предприятий общественного питания и торговых сетей, продающих готовую еду, сообщает РБК.
В материале уточняется, что президент объединения Игорь Бухаров в ноябре направил письмо с соответствующей просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину. В обращении была озвучена обеспокоенность тем, что готовая еда, реализуемая в торговых сетях, становится всё более популярной, тогда как для таких точек действуют менее строгие нормы по сравнению с традиционными заведениями общественного питания.
"Мы убеждены, что готовая еда, реализуемая в торговых залах, по сути, является продукцией общественного питания", — приводит фрагмент письма издание.
Издание приводит мнение авторов обращения, согласно которому низкая стоимость такой еды для покупателей объясняется не только экономией на массовом производстве и реализации, но также отсутствием жёстких требований к оснащению, помещениям и соблюдению определённых процедур. Это приводит к формированию неравных условий конкуренции, говорится в тексте письма.